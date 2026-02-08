$!Se registra sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca; se activan alertas en CDMX

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó este domingo que se registró un sismo de magnitud preliminar 5.7, el cual se localizó a 19 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, en Oaxaca.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que se implementaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación por parte de las dependencias locales. Las alertas se activaron en diferentes partes de la capital, lo que generó que los capitalinos salieran de sus hogares.

La mandataria capitalina añadió que no se reportan daños o afectaciones relevantes en la capital hasta esta tarde. En tanto, el titular del Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava, anunció que se aplicó el protocolo de seguridad en todas las instalaciones tras la activación de la alerta sísmica.

El coordinador del C5 capitalino, Salvador Guerrero Chiprés, detalló que se registró una efectividad de 97.63 % en los altavoces de la Ciudad de México que emitieron el sonido de la alerta sísmica.