$!Se registra sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en Guerrero; se activó la alerta sísmica en CDMX

Según el reporte del SSN, el sismo tuvo una magnitud de 6.5 y se localizó 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58:15 de la mañana, con coordenadas latitud 16.77, longitud -99.41 y una profundidad de 5 kilómetros.

Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional ( SSN ). El movimiento telúrico se sintió en la Ciudad de México y activó la alerta sísmica.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que la Secretaría de Protección Civil local activó los protocolos y se encuentra haciendo recorridos de verificación.

Agregó que “se han registrado algunas réplicas, por lo que es importante mantenerse atentas y atentos”.

Frente a integrantes de la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó con la Gobernadora de Guerrero tras el sismo e indicó que “se sintió fuerte”; sin embargo, más tarde detalló que no se reportaron daños graves.

“Hablé con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ellos están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay eh daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero”, dijo.

Tras la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez informó que se activó el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 helicópteros Cóndores.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó que tras el primer sobrevuelo no se reportaron afectaciones.

“Al momento tenemos saldo blanco; continuamos recibiendo reportes de las alcaldías”, escribió en su cuenta de X la jefa de Gobierno de CDMX. Además, indicó que el 97 por ciento del los altavoces que emiten la alerta sísmica funcionaron.

Protección Civil y la Secretaría de Obras y Servicios realizan recorridos para evaluar la infraestructura de la capital en las 16 alcaldías.