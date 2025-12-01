Se registran 43 aspirantes para ser titular de la FGR, entre ellos Ernestina Godoy

Un total de 43 personas se registraron como aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el 27 de noviembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República se reunirá el 2 de diciembre de 2025, para verificar los expedientes de los aspirantes y seleccionar al menos a 10 candidatos, quienes serán sometidos a votación del pleno de la Cámara Alta, con el voto aprobatorio de dos terceras partes de los senadores presentes.

La lista será enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que elija una terna, cuyos integrantes comparecerán ante el pleno del Senado en orden alfabético. Cada candidato dispondrá de 20 minutos para exponer su proyecto de trabajo y, posteriormente, los legisladores votarán mediante cédula para designar al titular de la FGR para los próximos nueve años.

De los 43 aspirantes, sólo seis son mujeres. En el número 31 de la lista figura Ernestina Godoy Ramos, ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal y actual encargada del despacho de la FGR, desde el 28 de noviembre de 2025.

También se registró el diputado federal Hamlet García Almaguer, integrante de la Iglesia Luz del Mundo y ex vocero de la ex candidata morenista a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo González.

En la lista aparece Jorge Nader Kuri, ex consejero presidente del disuelto Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, órgano que en octubre de 2023 avaló la ratificación de Godoy Ramos como fiscal capitalina.

Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación durante la gestión de Olga Sánchez Cordero, también se inscribió. Entre los aspirantes figura David Borja Padilla, ex secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, quien en diciembre de 2022 fue atacado a balazos por un grupo armado, en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

El abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha se registró con la propuesta de fortalecer la capacidad investigadora de la FGR y aumentar la coordinación con las demás instancias del Gabinete de Seguridad.

El proceso de inscripción inició el 28 de noviembre de 2025 y concluyó el día 30 del mismo mes y año, a las 13:00 horas.