Se regulariza la mayoría de los vuelos afectados en México por fallas aéreas en EU: Secretaria de Gobernación

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la mayoría de los vuelos en México afectados por las fallas en las operaciones aéreas de Estados Unidos ya se regularizaron, luego de que la interrupción del tráfico aéreo en ese país provocara retrasos y demoras para pasajeros mexicanos.

Durante la conferencia matutina de este lunes, encabezada por la funcionaria ante la ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra de viaje en China, Rodríguez señaló que el Gobierno federal recibió un informe oficial sobre las afectaciones registradas y confirmó que las aerolíneas ofrecieron disculpas a los pasajeros.

Al responder una pregunta de la prensa sobre las consecuencias de las fallas en el sistema aéreo estadounidense, la secretaria explicó que la normalización de las operaciones en México comenzó desde el domingo y continuó durante las primeras horas de este lunes.

“En México ya se están regularizando. Hemos recibido el informe oficial. Claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros. Ya se ha ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas y digamos que para el día de ayer y el día de hoy, las primeras horas, en la mayoría de los vuelos ya se han regularizado”, declaró.



Falla técnica en Estados Unidos

Las afectaciones en México ocurrieron después de que este viernes se registró una falla técnica en el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos, que obligó a suspender durante varias horas todos los despegues comerciales en ese país y provocó cancelaciones y retrasos en vuelos nacionales e internacionales.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron la interrupción a problemas técnicos durante los trabajos para sustituir antiguas líneas de cobre por cables de fibra óptica de alta velocidad, los cuales ocasionaron fallas en las comunicaciones con las aeronaves y en las señales de radar.

El Gobierno del Presidente Donald Trump descartó que el incidente hubiera sido provocado por un ciberataque.

El Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que los problemas de comunicación y radar llevaron a ordenar la suspensión de los despegues comerciales durante cuatro horas el viernes.



Miles de vuelos cancelados

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la suspensión a las 20:15 horas del viernes, tiempo del este de Estados Unidos, después de que se restableciera la funcionalidad del sistema de control del tráfico aéreo.

Sin embargo, la reapertura del espacio aéreo no significó que las operaciones recuperaran inmediatamente su ritmo habitual, debido a que las aerolíneas tuvieron que reorganizar sus aeronaves y tripulaciones, lo que prolongó las afectaciones durante el sábado y parte del domingo.

El director de la FAA, Bryan Bedford, informó que el viernes se cancelaron 12 mil vuelos, mientras que el sitio de seguimiento FlightAware registró más de 6 mil 600 cancelaciones durante el sábado. Hasta la mañana del domingo, la plataforma contabilizaba más de mil 200 vuelos cancelados.

Ante ese escenario, Bedford estimó que los horarios de vuelo podrían recuperarse por completo hacia el cierre de la jornada del domingo, una previsión que coincidió con el reporte de Rosa Icela Rodríguez sobre la regularización de la mayoría de las operaciones en México.



Repercusiones e investigación

La interrupción también tuvo repercusiones en aeropuertos de otros países, debido a que la suspensión de despegues en Estados Unidos afectó la programación de vuelos y los itinerarios de pasajeros que tenían conexiones o viajes hacia ese territorio.

Por su parte, Duffy señaló que el gobierno estadounidense buscará establecer responsabilidades por las fallas relacionadas con los trabajos de modernización de la infraestructura de control aéreo y sostuvo que es necesario renovar el sistema para evitar incidentes similares.

El funcionario también defendió la necesidad de destinar mayores recursos a la modernización tecnológica del sistema de navegación aérea, luego de que la falla obligara a paralizar temporalmente las operaciones comerciales en todo el país.

Mientras tanto, legisladores estadounidenses solicitaron investigar las causas de la interrupción y revisar las condiciones de seguridad de los sistemas de control aéreo, luego de que miles de vuelos resultaran afectados.

Con información de AFP.