Se reúne Harfuch con director del FBI en Washington

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se reunió en Washington con el director del FBI, Kash Patel.

El funcionario del Gobierno de México expuso que el encuentro lo sostuvo en representación del Gabinete de Seguridad.

En redes sociales, indicó que durante el encuentro se reafirmó el compromiso con la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, expuso.

García Harfuch destacó que derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en el País a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a México.

“Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta

@Claudiashein”, destacó.