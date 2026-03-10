Se reúne Sheinbaum con alcaldes de municipios con más incidencia delictiva, entre ellos Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió este 10 de marzo de 2026 en Palacio Nacional a los ediles de 61 municipios del país con los mayores índices de incidencia delictiva, entre ellos Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, Sinaloa, entidad que integra la lista de los ocho estados con mayor número de homicidios dolosos en México.

Sinaloa forma parte del grupo de entidades que concentran el 54.2 por ciento del total de homicidios registrados en el país, junto con Jalisco, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, el Estado de México y Oaxaca, según informó Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la reunión en la sede del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum Pardo anunció que su Administración logró una reducción del 44 por ciento en los homicidios dolosos en el país desde septiembre de 2024, cuando inició su Gobierno, hasta febrero de 2026. Figueroa Franco precisó que el promedio diario de homicidios descendió de 86.9 a 48.8 en ese período, lo que ubica a febrero de 2026 como el mes con la cifra más baja desde 2015, año en que se registró un promedio de 49.6 casos diarios.

“Les adelanto que la reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44 por ciento, es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo desde hace 10 años, son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024”, declaró la mandataria nacional.

El encuentro con los presidentes municipales formó parte de un programa federal de intervención social y prevención del delito diseñado a partir de un diagnóstico elaborado con indicadores de seguridad y variables sociales. La presidenta de la República explicó que la estrategia contempla la instalación de centros “México Imparable”, dirigidos a la atención de jóvenes en los municipios con mayores niveles de violencia.

“Lo que queremos es decirles cuál es el programa que nos interesa desarrollar en sus municipios para que ellos estén enterados, apoyen y también escucharlos cuáles son las necesidades”, subrayó Sheinbaum Pardo. La titular del Poder Ejecutivo Federal convocó a ediles de todos los partidos y destacó que la estrategia se coordinará con los gobiernos estatales correspondientes.

El contexto de Sinaloa cobra especial relevancia en el marco de la reunión, dado que el estado atravesó durante los últimos meses un período de intensificación de la violencia vinculada a disputas entre organizaciones criminales, situación que el Gobierno Federal busca atender mediante la combinación de intervención social, programas para jóvenes y coordinación con autoridades locales.