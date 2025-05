Se sigue trabajando para que no haya impuesto a remesas en EU: Shienbaum Pardo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México seguiría trabajando para que no hubiera un impuesto a remesas de Estados Unidos, además de que reconoció la disminución del gravamen del 5 al 3.5 por ciento.

Por 215 votos a favor y 214 votos en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que enviaban los migrantes al extranjero, como parte del proyecto de ley denominado ‘The One, Big, Beautiful Bill’ que todavía debería ser discutido en el Senado.

”La tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5 por ciento, de todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer, y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México”, expresó, quien también agradeció a al Embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán, y a los senadores que viajaron a Washington, quien cabildearon la no imposición del gravamen.

”Esta mañana se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, falta que pase por el Senado, y el trabajo que hemos estado haciendo, agradecer al Embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron, y el trabajo que hemos hecho público”, reconoció.

Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que hablarían con senadores republicanos y demócratas estadounidenses, para que el impuesto aprobado por la Cámara de Representantes no aplicara a México, ya que, según recordó, existía un convenio binacional en el que se impedía que el cobro del impuesto se aplicara dos veces, aunque enfatizó que era “bueno” que, por lo pronto, se hubiera reducido de 5 a 3.5 por ciento.

”Vamos a seguir hablando con los senadores republicanos y demócratas, de los dos partidos, explicando el porqué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en el País. México es el único que ha estado hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones de Estados Unidos, también los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes”, subrayó.

“Y vamos a seguir trabajando en este tema para que no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto porque es discriminatorio, pero es bueno, por lo pronto, que haya bajado de 5 a 3.5 por ciento”, insistió.

Además, reiteró que la aprobación del Congreso de Estados Unidos aplicaba para todos los países y no exclusivamente para México.

También acotó que para México las remesas representaban alrededor del 3 por ciento del producto interno bruto, mientras que para otros países centroamericanos llegaba a ser hasta el 20 por ciento.

”Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya, aún falta la batalla en el Senado. Ahora, estamos totalmente en contra de esa disposición”, expresó Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía.

“Primero, porque desde el punto de vista ético, grabas a los más pobres y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países, respecto también a EU, pero vamos a ver qué sucede en el Senado. El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas, porque no es justo”, destacó tras participar en el México-Italia Foro Empresarial.

Además, comentó que el tema del impuesto a las remesas no sería parte de su agenda de trabajo durante su próximo viaje a Washington, ya que ello correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

”Lo lleva Hacienda con el Tesoro. Mañana me toca por los temas propiamente comerciales, acero-aluminio, el tema de la tarifa de fentanilo y migración”, acotó.