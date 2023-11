Mónica Cerbón

Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero la audiencia para resolver el amparo que detuvo la distribución de los libros de texto gratuitos en Aguascalientes es ya la más esperada, su reanudación está detenida desde el pasado 29 de septiembre. De todo el país, solo este estado y Coahuila permanecen sin libros en las aulas.

En medio del problema, los paros de laborales en el Poder Judicial por la eliminación de sus fideicomisos dificultan aún más la resolución judicial que permitiría a las escuelas tener certidumbre sobre el plan de estudios.

Las complicaciones legales han comenzando a elevar las tensiones entre la administración de la panista Teresa Jiménez, el PAN y organizaciones civiles identificadas con la iglesia católica, y el Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), Morena, disidencias magisteriales y la Asociación Estatal de Padres de Familia, que exigen la entrega de los libros aunque por ahora esté legalmente prohibido.

Este viernes 26 de octubre, en rueda de prensa, María de Jesús Rangel Velázquez, mejor conocida como la “maestra Chuyita” –una conocida activista del sector educativo–, afirmó que mientras se manifestaba exigiendo la entrega de los libros al exterior de una escuela primaria donde la gobernadora Teresa Jiménez presidió un evento de honores a la bandera, ésta la tomó del brazo y la subió agresivamente a una camioneta.

“Me toma del brazo derecho, me jala y me mete a su camioneta, me encajona ahí en donde estaban los guaruras, no me soltaba de la canilla, se ejerció violencia física. Me estuvo cuestionando mis protestas, me hizo reclamos de por qué ando en esta lucha, que estoy molestando a la ciudadanía de Aguascalientes. (Me dijo) que yo no conozco de leyes, y que ella sí. Yo le dije que no (...). Me dijo que la primera amenaza es que ella sí iba a aplicar la ley, me lo dijo varias veces. Dijo que los libros sí se iban a entregar. Fue un abuso de poder, de amedrentación. Aquí más que un estado de derecho, prevalece un estado de derecha”, dijo con voz entrecortada.