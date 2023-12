La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero -expediente SI/LXIV/DP/02/2020-, de Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos.

Con tres votos a favor y una abstención, los integrantes de la Sección Instructora aprobaron el dictamen para desaforar al titular de la institución de procuración de justicia estatal.

El dictamen pasó a la Mesa Directiva quien lo someterá a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de este miércoles, mismo que se erigirá como Jurado de Procedencia.

A la sesión deberá presentarse una representación de la Fiscalía General de la República y el funcionario acusado o un representante del mismo. La parte acusadora y la defensa de Carmona Gándara se someterán a un juicio ante los diputados, quienes votarán para aprobar o no el desafuero del Fiscal de Morelos.

En caso de ser aprobada la declaratoria de procedencia, quedará inmediatamente separado de su cargo en la Fiscalía y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.

Para que ello suceda se requiere mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de de Diputados, es decir, 50 por ciento más un voto, por lo que Morena y sus aliados, los grupos parlamentarios de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista Mexicano, cuentan con los legisladores suficientes para quitarle el fuero federal a Carmona Gándara.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sesionó de forma extraordinaria, la noche del 10 de octubre, para reiniciar el proceso del juicio de desafuero -expediente SI/LXIV/DP/02/2020-, en contra de Carmona Gándara.

El funcionario se reincorporó al cargo el 25 de septiembre, tras salir del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, ubicado en el Estado de México, tras ser acusado, por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de varios delitos, entre ellos acusación por retraso de justicia, encubrimiento y feminicidio.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados reinició el juicio de desafuero que la Fiscalía General de la República había solicitado el 15 de diciembre de 2020, para poder ser procesado por el presunto delito de “ejercicio indebido del servicio público”, al supuestamente asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza. Ante ello, el Ministerio Público Federal sería notificado, el 11 de octubre de 2023, del reinicio de dicho proceso.

El 7 de diciembre, Carmona Gándara aseguró que al final quien tomaría la decisión de su desafuero sería el Poder Legislativo de Morelos e insistió en que el proceso en la Cámara de Diputados se derivaba de “una persecución política” en su contra.

“Estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito, esa resolución final le compete por completo a la Legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado, quien decida si homologa o no lo que decida la Cámara de Diputados. No hay nada escrito, esto, pues, deriva de una persecución política que se ha hecho en mi contra. Pero, pues estoy tranquilo, no hay ningún delito que perseguir, esto es un tema que deriva de lo político”, sostuvo el Fiscal en entrevista con representantes de diversos medios de comunicación.