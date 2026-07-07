Secretaría Anticorrupción inhabilita a dos empresas por presentar información falsa en licitaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V., y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Las sanciones fueron publicadas el 7 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.

A través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se impuso a Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación de un año, debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024, correspondiente al suministro de víveres con entrega y distribución en unidades médicas hospitalarias, para el régimen ordinario y el programa IMSS-Bienestar.

Según la resolución, la empresa exhibió tres contratos de compraventa con los que pretendía acreditar la experiencia y especialidad exigidas en el procedimiento de contratación, documentos que resultaron irregulares. La notificación de la sanción se realizó el 18 de junio de 2026.

Por separado, el OIC en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo, por actuar con mala fe al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025, para la adquisición de cascos de protección para motociclista. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la empresa anexó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad. La notificación de esta sanción se realizó el 29 de junio de 2026.

Con la publicación de las sanciones en el Diario Oficial de la Federación, ambas compañías quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La dependencia indicó que las medidas se emitieron conforme a la legislación aplicable y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las empresas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones por las vías legales correspondientes, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que defenderá las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.