La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año para ocupar cargos públicos a Martín Borrego Llorente, ex Jefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras determinar que aprovechó su cargo para tramitar y celebrar un festejo personal en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México.

La dependencia dio a conocer la resolución este 16 de noviembre.

Según el informe, Borrego Llorente solicitó el recinto el 11 de septiembre de 2024 y presentó la celebración como un cóctel diplomático por el 89 aniversario de las relaciones entre México y Rumania, cuando en realidad se trataba de su boda con Ionut Marian Vâlcu, jefe de misión adjunto de la Embajada de Rumania en México.

El evento se realizó el 4 de octubre de 2024 en el Salón de Recepciones y reunió a unas 70 personas.

La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, concluyó que el entonces funcionario tramitó el permiso “bajo la fachada de una actividad oficial”, conducta que calificó como falta administrativa no grave.

La celebración incluyó una ceremonia religiosa previa en la Capilla de los Ángeles.

El caso se hizo público el 8 de diciembre, con la publicación de una columna del periodista Claudio Ochoa Huerta en El Universal.

Según el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la gestión del espacio se realizó mediante una carta y un correo electrónico institucional dirigidos a la dirección del museo.

Borrego Llorente renunció el día 10 de diciembre al cargo de coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con carácter irrevocable.

En su carta sostuvo que la celebración fue privada, que se cubrió con recursos personales y que no causó daño al erario, aunque reconoció que fue “impropio haber gestionado el museo” por esa vía.

Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Canciller al momento de los hechos, se deslindó de la organización del festejo y afirmó que no autorizó la solicitud ni tuvo conocimiento de ella, además de señalar que fue ella quien pidió la renuncia de su colaborador, a diferencia de lo que el ex funcionario había informado.

Días después circularon en redes sociales imágenes que la mostraban en el recinto junto a la pareja.

El Órgano Interno de Control de la SRE, dependencia encabezada entonces por Juan Ramón de la Fuente Ramírez, abrió una investigación por el posible uso indebido de recursos institucionales, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los bienes del Estado pertenecen al pueblo.

La inhabilitación se incluyó en el informe de sanciones que la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno presentó el 16 de noviembre, en el que reportó medidas contra 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa, con sanciones económicas que en conjunto ascienden a 175 millones de pesos.

El procedimiento contra Borrego Llorente tomó más de dos años desde la celebración del evento.