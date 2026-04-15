Secretaría Anticorrupción investiga a Jenaro Villamil por irregularidades y manejo de recursos públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación formal contra Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por presuntas irregularidades administrativas y manejo de recursos públicos.

La auditoría se activó tras una serie de inconsistencias detectadas en la gestión de la plataforma Infodemia y la difusión de información que resultó ser imprecisa respecto a eventos de seguridad nacional.

Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó que el proceso administrativo busca esclarecer el uso del presupuesto asignado al SPR durante el ejercicio fiscal de 2025 y lo que va de 2026.

Según los lineamientos de la dependencia federal, la investigación se centrará en la posible omisión de protocolos de verificación informativa y la asignación de contratos directos para la operación de herramientas digitales dentro de la estructura del sistema público de medios.

Este proceso legal ocurre semanas después de que, en el mes de marzo de 2026, la plataforma Infodemia emitiera una disculpa pública por calificar como falsa una noticia relativa a un incidente de seguridad en las instalaciones de Palacio Nacional en Ciudad de México.

El error de la plataforma estatal fue señalado luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara la veracidad de los hechos durante una conferencia de prensa, lo que generó cuestionamientos sobre la objetividad y el rigor editorial de la unidad encabezada por Villamil Rodríguez.

“La transparencia en los medios públicos es un pilar fundamental para esta administración y no se tolerarán fallas en la veracidad de la información entregada a la ciudadanía”, declaró Buenrostro Sánchez respecto al inicio de las indagatorias.

La Presidenta de la República manifestó que su Gobierno mantiene un compromiso absoluto con la rendición de cuentas y que el titular del SPR deberá presentar las pruebas necesarias para solventar las observaciones de la auditoría.

Villamil Rodríguez ha estado al frente del SPR desde la administración federal anterior y fue ratificado en su cargo por la actual Presidenta.

La Secretaría Anticorrupción revisará específicamente los informes de desempeño de la plataforma Infodemia, la cual ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles debido a la falta de neutralidad en la verificación de datos relacionados con la gestión pública federal y la seguridad en diversas entidades del País.

El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 30 días naturales para que el funcionario federal entregue la documentación requerida.

En caso de que se confirmen las irregularidades, la normativa vigente contempla sanciones que incluyen desde la amonestación privada hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La resolución final de este expediente administrativo será integrada al programa anual de auditoría del Gobierno federal para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.