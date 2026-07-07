Secretaría de Economía desmiente a Trump sobre traslado de Toyota a EU

La Secretaría de Economía informó, mediante un comunicado difundido este 7 de julio, que la empresa Toyota México mantendrá su planta en Guanajuato, la cual genera 2 mil 800 empleos directos, luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara como un “acontecimiento importantísimo” el traslado de la producción de la camioneta Tacoma de México a Texas.

En el comunicado, la dependencia federal precisó que Toyota México le notificó hace algunos días que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

La Secretaría de Economía subrayó que el traslado de esa producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030, y que la compañía japonesa continúa en análisis respecto al futuro que tendrá esa planta a partir de ese año.

Añadió que Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, la cual emplea de manera directa a 2 mil 800 personas y genera otros miles de empleos de forma indirecta en la región.

Asimismo, informó que ha recibido confirmación, luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días.

El posicionamiento de la Secretaría de Economía se produjo horas después de que Trump publicara en su red social que “Toyota se muda de México a Estados Unidos (¡Texas!)” y lo describiera como resultado de los aranceles impuestos por su Gobierno.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales retomados por medios mexicanos, Toyota Motor Corp trasladará parte de la producción de la Tacoma desde su planta cercana a Tijuana hacia una segunda línea de producción en San Antonio, Texas, como parte de una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en esas instalaciones.

El fabricante japonés prevé crear alrededor de 2 mil nuevos puestos de trabajo en Texas de aquí a 2030, y la ampliación de la planta de San Antonio elevará su superficie a unos 5 millones de pies cuadrados, con lo que la inversión acumulada de Toyota en ese complejo llegará a 8 mil 300 millones de dólares desde el inicio de las obras hace 23 años.

En la planta de Tijuana se ensamblaron el año pasado unas 166 mil 653 unidades de la Tacoma, la pick-up mediana más vendida en Estados Unidos.

La otra planta de Toyota que fabrica ese modelo, ubicada en el centro de México, continuará exportando la camioneta a territorio estadounidense, según un portavoz de la empresa citado por medios especializados.

El movimiento se da en un contexto de negociaciones estancadas entre Estados Unidos y México para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que el Gobierno de Trump dejara pasar la fecha límite del 1 de julio de 2026 sin extender el acuerdo comercial.

Los vehículos exportados desde México hacia Estados Unidos están sujetos actualmente a aranceles de hasta 25 por ciento, lo que ha afectado los resultados financieros de Toyota y de otras armadoras con operaciones en territorio mexicano.

Ted Ogawa, presidente de Toyota Motor North America, declaró que la ampliación de la planta de San Antonio refuerza el compromiso de la compañía con la manufactura estadounidense.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que la inversión refleja la fortaleza de la mano de obra y las ventajas competitivas de esa entidad.