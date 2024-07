Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, descartó que Morena tenga una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura y acusó a la oposición de intentar que el partido oficialista no obtenga la mayoría calificada en el Congreso para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial.

La funcionaria se presentó en la conferencia matutina de este miércoles para explicar las normas que regulan la sobrerrepresentación en la cámara baja.

Según detalló, la reforma constitucional de 1996 al artículo 54 establece dos reglas muy importantes que se encuentran vigentes:

Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, ya sea por la vía de mayoría relativa o plurinominal.

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que tendrá un partido respecto a la asignación de curules.

Indicó que en el mismo año, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y se introdujo una regla específica sobre coaliciones para la distribución de diputados plurinominales.

Se trata del artículo 59-A el cual establecía que a la coalición le serían asignados “el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido y quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición”.

Sin embargo, esta regla fue eliminada por el PAN, PRI y Partido Verde en 2008, por lo que a partir de entonces la asignación se realizó por partido político y no por coaliciones.

¿Por qué Morena no tendrá sobrerrepresentación, según Segob?

De acuerdo con una nueva proyección de la Cámara de Diputados -distinta a la presentada el pasado 5 de junio- Morena obtendría 161 diputados de Mayoría Relativa durante la LXVI Legislatura (2024-2027). El cálculo de acuerdo al criterio por partido político apunta a que le asignarían 87 diputados por representación proporcional o plurinominales, lo que da un total de 248.

Según explicó Alcalde Luján, en ese sentido Morena no violaría la primera regla porque no excede más de 300 diputados.

En cuanto a la segunda regla, indicó que el partido guinda obtuvo el 43.54% de la votación emitida, si a esto se le suman los plurinominales obtendría el 49.6% de los curules, por lo que no rebasaría los ocho puntos porcentuales establecidos en la Constitución.

“En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de la Constitución”, remarcó la funcionaria.

Buscan frenar reforma al Poder Judicial: Segob

La titular de Gobernación acusó a la oposición de abrir el debate en torno a la sobrerrepresentación con la intención de que Morena y partidos aliados no obtengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y así impedir la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

“De acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT, Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada que da la posibilidad de modificar la Constitución”, indicó la funcionaria.

“¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio de 2008? Porque ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición, no quieren que se obtenga mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre”, lanzó.

La semana pasada, impartidores de justicia del país amagaron con impugnar la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso, y con acudir a instancias internacionales para combatir la aprobación de la reforma judicial.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el actuar de la oposición y señaló que, en caso de no avanzar la reforma, él cumplió con lo que correspondía para combatir la corrupción en el Poder Judicial.

“Es interesante el debate que se aclare sobre este asunto, son muy marrulleros, deshonestos, y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo, quieren que los jueces, llámense magistrados o ministros estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, si no se avanza porque son intereses creados muy prepotentes pues nosotros cumplimos”, sostuvo.