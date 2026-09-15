Secretaría de Marina rebasa en 2026 la cocaína asegurada en todo 2025

La Secretaría de Marina incrementó 47.2 por ciento el aseguramiento de cocaína en operaciones marítimas durante 2026.

Según cifras de la dependencia dadas a conocer este 15 de septiembre, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026 los elementos navales decomisaron 37 toneladas 855 kilogramos de presunta cocaína, cantidad que superó el volumen de todo 2025.

La cifra representó 12 toneladas 142 kilogramos más que las 25 toneladas 713 kilogramos aseguradas durante los 12 meses del año anterior.

Cuando aún faltaban casi cuatro meses para concluir 2026, la Semar ya había rebasado en casi la mitad el total decomisado en 2025.

En las operaciones de este periodo, la dependencia también aseguró 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil (LPV, por sus siglas en inglés) y 54 motores fuera de borda. Además, detuvo a 86 personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

El aumento se registró tras una serie de intercepciones de cargamentos que navegaron por la ruta del Pacífico, desde aguas frente a Chiapas y Oaxaca hasta Guerrero y Michoacán.

Uno de los primeros operativos del año incluyó un semisumergible, tipo de embarcación que los grupos criminales emplean para transportar droga y reducir su detección por parte de buques y aeronaves.

Al 1 de marzo de 2026, la Semar reportaba alrededor de 10 toneladas de cocaína decomisadas en el mar, además del semisumergible, otras dos embarcaciones, 11 detenidos y más de mil litros de combustible.

Los aseguramientos se aceleraron durante el verano.

El 7 de junio de 2026, personal naval localizó 29 bultos con alrededor de 1.3 toneladas de cocaína en inmediaciones de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.

Con ese decomiso, la Semar reportó más de 71 toneladas aseguradas en operaciones marítimas durante la actual Administración.

El 1 de julio de 2026, la Armada aseguró otras 1.2 toneladas frente a Chiapas y detuvo a ocho personas.

El día 4 de julio, frente a Oaxaca, interceptó dos embarcaciones con casi 3 toneladas de droga y capturó a cuatro tripulantes.

Las organizaciones criminales también recurrieron a buques mercantes.

El 7 de julio, elementos de la Semar, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Aduana Marítima localizaron mil 187 kilogramos de cocaína ocultos en 20 bultos dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento fue detectado tras un análisis de riesgo y una inspección apoyada por binomios caninos.

Los decomisos continuaron en agosto.

El 3 de agosto la Armada interceptó cuatro embarcaciones en distintas acciones con aproximadamente 4.4 toneladas de cocaína y detuvo a 16 personas.

El 7 de agosto localizó una lancha a unas 460 millas náuticas, equivalentes a 851 kilómetros, al sur de Acapulco de Juárez, Guerrero, con alrededor de 1.17 toneladas; a bordo viajaban seis personas, tres de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana, junto con combustible y equipos de comunicación.

El 15 de agosto, personal naval interceptó otra embarcación aproximadamente a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con 53 bultos y alrededor de 1.9 toneladas de cocaína, en la que viajaban dos personas.

El 17 de agosto, frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron localizados 45 bultos balizados con más de 1.6 toneladas, a unos 329 kilómetros de la costa.

Esa acción dio continuidad a otro operativo en una zona cercana, en el que la Armada aseguró alrededor de 1.9 toneladas y detuvo a dos personas.

La Semar informó que para las interdicciones utilizó unidades de superficie, aeronaves y elementos de Infantería de Marina, tanto para la vigilancia de costas y aguas nacionales como para la detección y persecución de embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas.