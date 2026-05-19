Secretaría de Salud declara que México está listo ante el brote de ébola en el Congo

La Secretaría de Salud federal emitió una alerta preventiva ante el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda, al tiempo que el Secretario de Salud David Kershenobich Stalnikowitz aseguró que México cuenta con vigilancia epidemiológica, guías médicas y capacidad de laboratorio para detectar y atender eventuales casos del virus en el País.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Kershenobich Stalnikowitz afirmó que ya existe una alerta de viaje vigente y que los médicos mexicanos disponen de protocolos claros para identificar y responder ante cualquier caso.

“Ante estas enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de emergencia sanitaria no mundial pero sí local, estamos preparados y vigilantes por si pudiera presentarse algún caso en el País”, declaró.

Explicó que el ébola es causado por un virus que no se transmite por vía respiratoria, sino a través del contacto con secreciones como sangre, vómito, diarrea, saliva y otros fluidos corporales.

Señaló que la enfermedad produce una alteración en el sistema hematológico denominada coagulación intravascular diseminada, lo que explica su clasificación como fiebre hemorrágica.

Kershenobich Stalnikowitz precisó que la cepa responsable del brote actual, conocida como Bundibugyo, tiene una tasa de letalidad de aproximadamente 40 por ciento entre los infectados y que no existe tratamiento específico para esta variante.

El brote fue declarado emergencia de salud pública de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud el 18 de mayo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, manifestó estar “profundamente preocupado por la amplitud y la rapidez” de la epidemia.

Según el Ministro de Salud del Congo, Samuel Roger Kamba, el brote suma aproximadamente 131 decesos y 513 casos sospechosos hasta la fecha, cifra que representa un incremento significativo respecto al balance previo de 91 muertes y 350 casos sospechosos.

La agencia sanitaria de la Unión Africana, Africa CDC, también declaró una emergencia de salud pública continental.

Anne Ancia, representante de la OMS en la República Democrática del Congo, advirtió que “no creo que esta epidemia vaya a terminar en dos meses”, en referencia a una epidemia anterior que se prolongó dos años.

La variante Bundibugyo carece de vacuna o tratamiento específico aprobado, a diferencia de la cepa Zaire, la más común, para la cual existen fármacos antivirales y vacunas autorizadas.

El virus fue identificado por primera vez en 2007 en el Distrito Bundibugyo, Uganda, fronterizo con el Congo.

Las tasas de mortalidad registradas durante los dos brotes previos de esta cepa oscilaron entre 30 y 50 por ciento de los infectados, según datos de la OMS.

En enero de 2026, científicos de la Universidad de Oxford anunciaron un esfuerzo para desarrollar vacunas contra múltiples virus letales, incluido el Bundibugyo.

La alerta de la Secretaría de Salud adquiere relevancia particular ante la inminente participación de la selección de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

El equipo africano disputará uno de sus tres partidos de la fase de grupos en Guadalajara, contra Colombia, el 23 de junio de 2026 en el Estadio Akron.

Sus otros dos compromisos tendrán lugar en Houston, contra Portugal, el 17 de junio, y en Atlanta, contra Uzbekistán, el 27 de junio.

La dependencia reconoció que el movimiento de viajeros internacionales y la celebración de eventos masivos obliga a mantener medidas preventivas y monitoreo constante, aunque catalogó el riesgo general como “nivel bajo”.

En respuesta al brote, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron el 18 de mayo una orden que permite a ese país prohibir la entrada de extranjeros que hayan estado en el Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días. La medida estará vigente por 30 días.

Los CDC indicaron que se coordinarán con el Departamento de Seguridad Nacional y las aerolíneas para identificar y gestionar a viajeros potencialmente expuestos al virus.

En esa misma línea, Ruanda anunció el reforzamiento de controles en sus fronteras con el Congo, y Kenia implementó medidas similares en todos sus puertos de entrada, incluidos aeropuertos y cruces terrestres y marítimos.

El ébola fue descubierto en 1976 a raíz de dos brotes simultáneos en los territorios hoy conocidos como Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, cerca del Río Ébola, que infectaron a casi 600 personas y mataron a más de 430.

Desde entonces, el virus ha provocado brotes recurrentes en África, incluida la epidemia más grande registrada en la historia, ocurrida entre 2014 y 2016 en el oeste del continente, con más de 28 mil 600 personas enfermas y más de 11 mil 300 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El brote actual es el decimoséptimo registrado en la República Democrática del Congo desde 1976.