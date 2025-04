$!Secretaría de Seguridad Ciudadana pone fin a 16 años de Teatro Penitenciario

Primero, empezaron a recibir oficios que les impedían la entrada a la Penitenciaría, supuestamente por actividades programadas a la misma hora; luego, las listas para la entrada del público no llegaban completas, y así se fueron sumando obstáculos. Solicitaron pláticas, como solían hacerlo, con el Sistema Penitenciario, para hablar sobre los nuevos protocolos, coordinarse, ponerse de acuerdo.

Itari Marta, fundadora de la Compañía de Teatro Penitenciario, no recuerda con exactitud cuándo fue su última función, porque ni siquiera pensó que lo sería.

En un principio, se mantuvieron reuniones periódicas para informar cambios y acatar nuevas condiciones. Sin embargo, a finales del año pasado, les impidieron la entrada definitivamente: la dependencia sostuvo que al evaluar el proyecto, no encontró reales beneficios, que debían trabajar con 100 personas por taller, que no podía entrar público externo y una serie de criterios que contradecían el diseño original de la iniciativa.

Itari relató en esta entrevista para Animal Político cómo empezó todo hace 16 años, cuando una noche, estando en el Foro Shakespeare, aceptó una llamada proveniente de un reclusorio capitalino. Al otro lado de la línea escuchó la voz de Sara Aldrete, autora de Me dicen la narcosatánica, quien hablaba desde Santa Martha Acatitla, donde la interna –que ahora cumple una sentencia de más de 600 años en Tepepan– ya tenía un grupo de teatro.

“Así es la vida –decía en aquella conversación en 2022, cuando el proyecto estaba cumpliendo 13 años–: a veces una decisión que parece muy chiquita te puede llevar a cosas muy grandotas”. Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no lo fueron. No hubo escucha a “esos argumentos que los artistas utilizamos no solamente en la Penitenciaría, sino en general en nuestras vidas”, dice Itari ahora en entrevista: la importancia del arte y la cultura en las comunidades, la necesidad del acceso a estas como un derecho...

“No logramos comunicar la importancia del proyecto”, lamenta. Se refiere más bien a que la dependencia no la entendió. El 18 de marzo de 2025, Mario Alejandro Vignettes del Olmo, director ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario, argumentó en un oficio que el programa solo había impactado a un 3.6% de la población penitenciaria, que el equipamiento no era parte del reclusorio y que nunca conocieron el monto total por la venta de boletos, por lo que no podía considerarse que se proveyó de empleo ni de capacitación para el trabajo a personas privadas de la libertad o liberadas.

“Los horarios de programación de intervención imposibilitan el uso del espacio para el desarrollo de otras actividades que el centro penitenciario tiene previstas para el cumplimiento de nuestras responsabilidades y atribuciones en los aspectos culturales, artísticos, recreativos, académicos y de tratamiento para las personas privadas de la libertad”, además de que la recepción de público externo –que tantas veces ocurrió– implicaba destinar servidores públicos asignados a otras tareas prioritarias y vulneraba medidas de seguridad, argumentó la Secretaría para negar la continuidad del proyecto.