Secretaría de Seguridad crea unidad especial de agentes para capturar a objetivos prioritarios mediante inteligencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, constituyó un cuerpo especializado de agentes que llevará a cabo acciones de inteligencia para la identificación y captura de generadores de violencia y objetivos prioritarios del gobierno federal.

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la SSPC, tendrá la facultad de constituir el cuerpo de agentes, llamado Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO).

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, este cuerpo deberá planear y ejecutar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas para la identificación de generadores de violencia y objetivos prioritarios.

Entre sus funciones se encuentra el establecer procedimientos para “atender incidentes potenciales que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente” y determinar mecanismos de reacción ante emergencias para la protección de servidoras públicas, “que sean propensas a agresiones o actos delictivos”.

Además, el cuerpo especializado se encargará de entrenar y brindar capacitación especializada para la implementación de operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad.

También establecerá colaboración con otras áreas de investigación de la SSPC, instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno e instancias competentes a nivel internacional, de acuerdo con el decreto del Diario Oficial de la Federación.



Inteligencia

La creación de este cuerpo especializado forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que contempla como eje el fortalecimiento en la inteligencia e investigación.

Este rubro comprende la dotación de “recursos tecnológicos, humanos y materiales encaminados a la obtención y análisis de información, identificación y comprensión de patrones y dinámicas delictivas”, señala el decreto.

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas entra en operación en el marco del fortalecimiento de la seguridad en estados como Michoacán y Sinaloa, y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos en el combate a los cárteles del narcotráfico.