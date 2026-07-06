Secretaría del Bienestar publica calendario de pagos de la Pensión Bienestar para julio de 2026

La Secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para personas adultas mayores correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, con depósitos que iniciaron el lunes 6 de julio y concluirán el miércoles 29.

El apoyo, de 6 mil 400 pesos por beneficiario, se dispersó de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria, según el esquema alfabético habitual del programa.

El calendario estableció que la letra A recibió su depósito el 6 de julio; la letra B, el 7 de julio; la letra C, los días 8 y 9 de julio; las letras D, E y F, el 10 de julio; la letra G, los días 13 y 14 de julio; las letras H, I, J y K, el 15 de julio; la letra L, el 16 de julio; la letra M, los días 17 y 20 de julio; las letras N, Ñ y O, el 21 de julio; las letras P y Q, el 22 de julio; la letra R, los días 23 y 24 de julio; la letra S, el 27 de julio; las letras T, U y V, el 28 de julio, y las letras W, X, Y y Z, el 29 de julio.

El programa precisó que el depósito solo aplica para las personas adultas mayores que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar activa y que previamente cobraron el apoyo en al menos una ocasión.