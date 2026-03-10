Secretario de Defensa admite que a ‘El Mencho’ se le pidió rendirse antes de abrir fuego

El General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, confirmó en la conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional, que elementos federales conminaron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a entregarse antes de que se abriera fuego en su contra, durante la operación que culminó con su muerte en un bosque del municipio de Tapalpa, Jalisco.

Trevilla Trejo detalló que el operativo se desarrolló en dos fases.

En la primera, ocurrida en las cabañas del lugar, murieron un oficial y un elemento de tropa.

En la segunda, en la zona boscosa donde “El Mencho” se encontraba junto a dos escoltas, los elementos federales rodearon al grupo y le ordenaron rendirse.

Oseguera Cervantes respondió con fuego, lo que provocó la muerte de otro oficial.

El resto del personal, en defensa de su vida, utilizó sus armas conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

En total, fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa durante la operación.

Según Trevilla Trejo, los tres detenidos -entre ellos el propio “El Mencho”, quien resultó herido- fueron atendidos por personal de sanidad en el lugar y trasladados en helicóptero.

Subrayó que toda operación militar se rige por Órdenes de Operaciones que obligan al personal a apegarse a la ley en el uso de la fuerza, y que ningún elemento puede emplear su armamento de forma indiscriminada ni cuando no exista un riesgo real para su vida o la de sus compañeros.

“Se intentó capturar vivo, pero si se está muriendo nuestra gente ellos tienen todo el derecho de usar las armas para defenderse. Por las características propias de este delincuente es evidente que era poco probable que él se entregara, llevaban mucho armamento”, declaró Trevilla Trejo.

Agregó que la Fiscalía General de la República realizó la necropsia de ley y los peritajes correspondientes, y que todas las evidencias fueron entregadas a esa instancia como mecanismo para acreditar que la operación se condujo conforme al marco legal.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, representa el golpe más significativo de las fuerzas federales mexicanas contra esa organización criminal, señalada como una de las más poderosas y violentas del País y con presencia en decenas de estados de la República y en el extranjero.