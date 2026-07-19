Secretario de Desarrollo Social y bombero de Fresnillo, entre 10 víctimas halladas en Zacatecas

El Gobierno de Zacatecas confirmó que entre las 10 víctimas localizadas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto se encontraban dos servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social municipal, y el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

“Dos de las personas que lamentablemente perdieron la vida se registran como funcionarios públicos del municipio de Fresnillo”, declaró el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien agradeció la coordinación entre la Mesa de Seguridad, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas y el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Reyes Mugüerza precisó que, en total, nueve de las 10 víctimas ya fueron identificadas: ocho de ellas originarias de Zacatecas y una más de Durango.

Añadió que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene abierta una línea robusta de investigación sobre los hechos.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido dará a conocer”, indicó.

Los cuerpos de Alvarado de la Torre y Muñetón Hernández fueron hallados entre los primeros 10 cadáveres localizados durante la jornada de violencia registrada el 18 de julio de 2026 en tres municipios de esa entidad.

Los primeros hallazgos ocurrieron durante la madrugada, cuando fueron encontrados cuatro cuerpos colgados del puente vehicular de la comunidad de Pozo de Gamboa, sobre la carretera federal 54, en el municipio de Pánuco; junto a las víctimas fueron abandonados mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada.

Posteriormente se localizaron otros cinco cadáveres en distintos puntos de la cabecera municipal de Morelos, y más tarde se confirmó el hallazgo de una décima víctima sobre el tramo carretero Sombrerete-Sain Alto, identificada como Ignacio Castrejón Valdez, quien fue Presidente Municipal de Sombrerete entre 2016 y 2018.

Por instrucción del Gobernador David Monreal, se reforzó de inmediato la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el Estado, con respaldo del Gobierno federal.

En la reunión del Grupo de Inteligencia Operativa participaron mandos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y el Poder Judicial del Estado, con el objetivo de localizar a los responsables de los homicidios.

El Secretario General de Gobierno reconoció que eventos de esta magnitud “hace mucho tiempo no se registraban” en Zacatecas, aunque sostuvo que la estrategia de seguridad continuará y que el Gobierno estatal “no dará ni un solo paso atrás” en el proceso de pacificación.