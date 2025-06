Secretario de Hacienda de Sheinbaum también trabajó en Vector Casa de Bolsa

“Según lo establecido en la orden, la FinCEN determinó que Vector, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”, indicó el Gobierno de EU.

“Por ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles ALD/CFT de Vector”, comentó el FinCEN.

“Según lo descrito en las órdenes de la FinCEN, las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector . Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal”, finalizó el Departamento del Tesoro de EU.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -a cargo de Pablo Gómez Álvarez- estaría investigando a Amador Zamora, nuevo titular de la SHCP, del Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo.

Así lo reveló, el 29 de marzo de 2025, la periodista de investigación Peniley Ramírez, en su columna Linotipia, publicada en el diario Reforma y titulada ‘UIF vs. su jefe’, en la cual no aclaró cuál era el motivo de la indagatoria contra el funcionario federal.

“Era el 7 de marzo. En Washington, Omar García Harfuch se reunía con funcionarios estadounidenses. Los trumpistas recibieron a los mexicanos solo unos minutos y casi no les permitieron hablar, me dijeron fuentes con acceso a detalles de lo que se discutió. Instruyeron a los mexicanos a que investigaran a políticos de alto nivel y recalcaron temas claves que importan al gobierno de EU. Entre estos, hay dos que caen dentro de la responsabilidad de Hacienda: el control de aduanas y la importación ilegal de gasolinas hacia México”, desveló la reportera.

“Durante años, el gobierno obradorista fracasó en controlar las mercancías ilegales que entran por aduanas, en especial los precursores para elaborar fentanilo. Ahora, las redes criminales encontraron otro buen negocio: la práctica conocida como ‘huachicol fiscal’. En enero, la organización Onexpo Nacional, que aglutina a más del 90% del sector gasolinero del país, publicó que cada día hay una diferencia de 40 millones de litros de gasolina que salen oficialmente de EU como exportación hacia México, pero cuya importación no se reporta. Son litros que llegan en buques, importados como si fueran otras sustancias, no como gasolina. Por tanto, no pagan impuestos petroleros. Una parte de esas ganancias ilegales alimentan a los cárteles. Y por eso Washington está particularmente interesado en ello”, contextualizó Ramírez.

“Tanto las aduanas como el cobro de los impuestos petroleros son áreas de responsabilidad de Hacienda. Por eso es relevante el nombramiento del nuevo secretario del ramo, Edgar Amador, quien llegó como subsecretario en 2024 y fue ascendido tras ganarse la confianza del círculo más cercano a Sheinbaum. La designación llega en medio de este tenso momento en la relación con EU, y de serias fricciones al interior del gobierno federal. Ahora, una institución dentro de la propia Secretaría de Hacienda está investigando a Amador. El 13 de marzo, la UIF dio las primeras señales de que investigaba a su propio jefe. Para indagar manejos sospechosos de dinero, la UIF recopila información del sistema financiero y envía oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Luego, esta pide datos y documentos a los bancos donde la persona investigada tiene cuentas o puede tener dinero”, explicó la periodista.

“Tuve acceso a algunos de los documentos que se han elaborado para investigar a Amador. Allí se ve que, curiosamente -y quizá porque no hay otros indicios-, la UIF no se está concentrando en las cuentas personales que ha registrado en sus declaraciones patrimoniales, sino en los movimientos de cuentas que operaban cuando Amador trabajó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera [Espinosa]. En 2021, Amador fue inhabilitado por tres meses por la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno. Los reportes de prensa indican que la inhabilitación se dio por indagatorias sobre manejos del dinero para ayudar a las víctimas del terremoto de septiembre de 2017. La sanción no involucró ninguna multa y tampoco se conocían otras investigaciones posteriores, hasta ahora”, recordó Ramírez.

“En los últimos días, en la CNBV, se tomaron mucho más tiempo que de costumbre para procesar la petición de la UIF sobre Amador, me dijeron fuentes con acceso a los documentos. Normalmente, una solicitud como esta demoraría un par de días en procesarse en la CNBV y enviarse a las instituciones financieras, para que respondan si la persona tiene cuentas, envíen sus estados financieros y sus movimientos de dinero. Además, envían oficios a todo el sistema financiero. Ahora, la operación ha sido mucho más discreta. La CNBV, que también depende de Hacienda, se tomó más de una semana para procesar las solicitudes de la UIF sobre Amador. Las envió solo a algunas entidades donde creen que puede haber datos de los movimientos desde el gobierno de la capital”, comentó la periodista.

“Busqué a Amador para preguntarle si sabía que dos de las agencias a su cargo están investigándolo. Prefirió no dar una declaración pública. No queda claro si la investigación al secretario de Hacienda proviene de una indagatoria normal, por su nuevo puesto, de una fricción entre grupos al interior del gobierno o de una necesidad de probar a Washington que el responsable oficial de estas áreas delicadas de aduanas e impuestos petroleros es cabal. Lo que es un hecho es que el nuevo secretario de Hacienda se enfrentará a presiones de Washington y, al parecer, también a fuego amigo”, finalizó Ramírez.

El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratificó, por unanimidad, el 12 de marzo de 2025, a Amador Zamora, como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Amador Zamora, titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la SHCP, fue nombrado, el 7 de marzo de 2025, como el relevo de Rogelio Ramírez de la O, quién renunció, el mismo día, a dicho cargo.

Amador Zamora sustituyó, antes, a Gabriel Yorio González, quien renunció a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la SHCP, según confirmó, el 27 de septiembre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, entonces presidenta de la República electa.

“He decidido nombrar a Rogelio Ramírez de la O asesor económico internacional; es un economista extraordinario y tenemos la fortuna de que siga colaborando con nosotros. A partir de mañana, el maestro Edgar Amador Zamora será secretario de Hacienda y Crédito Público; es un economista honesto, convencido de la Cuarta Transformación. Todo el equipo se queda; México tiene una economía fuerte”, escribió Sheinbaum Pardo, en su cuenta de la red social X.

En un mensaje en video, la titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que la labor de Ramírez de la O como asesor económico internacional, sería una “tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos”.

“Ahora nos va a seguir ayudando al país desde esta nueva tarea que va a tener, muchísimas gracias, Rogelio, la verdad”, aseguró la mandataria nacional, quien también anunció que Amador Zamora pasaría de ser subsecretario a titular de la SHCP.

“Quiero informarles que ahora entra como Secretario de Hacienda el maestro Édgar Amador. Édgar es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría, también en Economía por el Colegio de México, ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, nacionales e internacionales y hasta hace poco estuvo como asesor en el Banco de México”, expresó la presidenta.

“Lleva ya un rato con nosotros como subsecretario de Hacienda y hoy pues toma el cargo de secretario de Hacienda, y tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda, así que México tiene una economía muy fuerte, y tenemos excelentes colaboradores y siempre nos va a ir muy bien”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

¿QUIÉN ES EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA?

Edgar Abraham Amador Zamora, originario de Monclova, Coahuila, es Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de cuya Facultad fue catedrático. Asimismo, cuenta con una Maestría en la misma rama, por el Colegio de México (Colmex).

Fue titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, entre 2012 y 2018, durante la Administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Asimismo, ocupó cargos en el ámbito privado, así como en el Banco de México (Banxico) como investigador, durante el 2022.

Su experiencia lo llevó a ser nominado como el mejor Economista de América Latina, por el Institutional Investor de Nueva York, en 1998. Antes de ser titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue asesor de la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja.