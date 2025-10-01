Secretario de Hacienda defiende recaudación aduanera; suman 102 querellas contra ‘huachicol fiscal’, asegura

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, defendió los resultados obtenidos por el gobierno federal en materia de aduanas. Destacó que la dependencia ha iniciado 102 querellas contra el tráfico de hidrocarburos y aseguró que la administración mantiene una recaudación en esa materia superior a sexenios pasados.

En su comparecencia en el Senado, como parte del Primer Informe de Gobierno, el funcionario comparó los ingresos provenientes de aduanas durante los primeros sexenios del siglo, con lo obtenido en la actual administración. De 2000 a 2006, dijo, los recursos fueron de 148 mil 482 millones de pesos en promedio, mientras que de 2007 a 2012, los recursos crecieron a 262 mil 260 millones de pesos.

Para el cierre de 2025, aseguró, se estima que los recursos sean de 1 billón 392 mil millones de pesos, lo que representa nueve veces más que en el sexenio de Vicente Fox y 5.3 veces de la administración calderonista.

“Claramente estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, estamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias, estamos recaudando nueve veces o cinco veces más en comercio exterior que en las administraciones anteriores”.

Las declaraciones del secretario ocurrieron luego de que se hizo pública la red de tráfico ilícito de combustible desde Estados Unidos, conocido como “huachicol fiscal”, en el que han estado implicados mandos de la Marina.

En el actual ejercicio, dijo el funcionario, la recaudación por aduanas va 200 millones de pesos por encima del año pasado.

Desde abril de 2023, informó, la Secretaría de Hacienda ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República contra personas físicas y morales vinculadas con el contrabando de hidrocarburos, por un monto cercano a 16 mil millones de pesos.

“Parte de esos 200 mil millones de pesos que llevamos arriba en la recaudación de aduanas tiene que ver justamente con estas 102 querellas por 16 mil millones de pesos que hemos estado de madera muy activa en las áreas de la Procuraduría Fiscal, en las áreas de aduanas, en las áreas del SAT, en las áreas de seguridad es un esfuerzo conjunto de gobierno”.

“No somos complacientes ni omisos”, insistió.

Hacienda rechaza riesgo de recesión

El titular de Hacienda y Crédito Público reconoció que México crecerá menos de lo proyectado, pero rechazó que se encuentre en un escenario de recesión.

El funcionario descartó que la economía mexicana atraviese un escenario de recesión, pese a la contracción de 0.9% en el Índice Global de Actividad Económica durante el mes de julio.

“No hay un escenario de recesión ni de estancamiento mucho menos, hay un crecimiento más moderado del que habíamos proyectado inicialmente, pero todas las variables y sus determinantes están funcionando en la dirección correcta”, enfatizó.

Amador argumentó que el retroceso en julio fue un dato previsto, anticipado por el Inegi. Para agosto, añadió, los datos son más sólidos. Resaltó que las exportaciones han mantenido un desempeño positivo, con la apreciación del tipo de cambio en alrededor del 4% en los últimos meses.

Aseguró que México ha sabido aprovechar las modificaciones en los aranceles de Estados Unidos, lo que ha permitido mantener la competitividad frente a otros socios comerciales.

“Estamos muy contentos de que tengamos un sector productivo muy importante. A pesar de la apreciación del peso, nuestras exportaciones han aumentado y la balanza comercial ha mejorado”, dijo.

Amador rechazó que exista estancamiento y defendió la fuerza del consumo doméstico, frente a cuestionamientos sobre la debilidad del mercado interno. Destacó que las remuneraciones han crecido de manera sostenida, y que la formalización de trabajadores ha fortalecido la seguridad social.

“Tenemos un mercado laboral con baja tasa de desempleo, buena tasa de empleo y cerca de un millón de trabajadores que estaban en la informalidad se han incorporado a la seguridad social. Todas las variables que determinan el consumo doméstico están funcionando bien”, enfatizó.