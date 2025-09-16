$!Secretario de Marina reconoce que ‘fue duro aceptar’ que marinos eran ‘huachicoleros’

”Los actos no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable, callarlo [...] Así, el mal tuvo un fin determinante en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón”, dijo el Almirante, durante un discurso dado en el marco del Desfile Cívico Militar.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, reconoció públicamente frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que había sido duro aceptar la existencia de actos reprobables de elementos y mandos de dicha institución.

Morales Ángeles subrayó que la Secretaría de Marina había actuado bajo una sola guía, que eran la honestidad y la transparencia.

Reiteró que, pese a los señalamientos recientes, la institución mantenía su compromiso de servir con honor, deber, lealtad y patriotismo.

”Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento”, enfatizó, quien también aseguró que la Marina no podía optar por el disimulo, ni el silencio.

”Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad nos cambia, nos fortalece, la justicia nos determina y la ley nos sustenta”, insistió el Almirante, quien también sostuvo que la institución se mantenía como la más querida por los mexicanos y reiteró que su única brújula era la honestidad.

”Contamos con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley y que actúa bajo el código de honestidad y justicia, porque sólo se mantiene el honor con la verdad”, enfatizó.