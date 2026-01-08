Secretario de Seguridad confirma desarticulación de célula criminal por homicidio de Carlos Manzo

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se desarticuló una célula criminal vinculada al homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, como resultado de un plan especial aplicado en la entidad.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch detalló que las acciones incluyeron trabajos de inteligencia, análisis técnico, labores de campo y la ejecución de mandamientos judiciales, en coordinación con autoridades federales y estatales.

”Las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente, y a través de trabajos de investigación, análisis técnico, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio”, afirmó.

El homicidio de Manzo Rodríguez ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, durante el Festival de las Velas, una celebración pública por el Día de Muertos.

El autor material del ataque, Víctor Manuel, de 17 años y originario del municipio de Paracho, arribó al lugar acompañado de Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, según informó el Secretario.

Víctor Manuel murió en el sitio tras ser asesinado por los escoltas del Alcalde.

García Harfuch explicó que las investigaciones permitieron identificar un grupo de mensajería donde los integrantes de la célula delictiva se mantenían informados sobre las actividades del presidente municipal, su movilidad y la planeación del ataque.

“Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para preparar el ataque”, señaló.

Detalló que en Morelia fue detenido Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan.

La captura de Jorge Armando “N” se realizó el 18 de noviembre de 2025 en la colonia Centro de Morelia.

Posteriormente fue aprehendido Ricardo “N”, quien se desempeñaba como taxista y se encargó de transportar a integrantes del grupo delictivo después de la agresión.

El 21 de noviembre de 2025, autoridades federales y estatales detuvieron a siete servidores públicos del municipio de Uruapan, que se ostentaban como escoltas de Manzo Rodríguez.

Los elementos fueron capturados alrededor de las 12:30 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Uruapan, donde el Alcalde utilizaba oficinas de la Presidencia Municipal.

El operativo fue realizado por agentes de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Los escoltas fueron requeridos con base en órdenes de aprehensión, por el presunto delito de homicidio calificado en comisión por omisión.

García Harfuch indicó que el 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, fue detenido Jaziel Antonio “N”, “El Pelón”, por los delitos de cohecho y contra la salud.

El detenido fue identificado como reclutador de personas en centros para las adicciones con el fin de incorporarlas como gatilleros y distribuidores de droga.

Según las investigaciones, “El Pelón” reclutó a Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N” para participar en el homicidio de Manzo Rodríguez.

El 30 de noviembre de 2025, Jaziel Antonio “N” fue vinculado a proceso por el delito de extorsión tras comparecer ante un juez.

El Secretario agregó que el 9 de diciembre de 2025 fue aprehendido Gerardo “N”, colaborador del grupo que mantenía comunicación con otros integrantes de la célula delictiva.

Informó que el 24 de diciembre de 2025 se realizó un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales.

Como resultado de ese operativo fue detenido Alejandro Baruc “N”, “K” o “Z”, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, Michoacán, relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas.

Detalló que Alejandro Baruc “N” había albergado a uno de los implicados y mantenido comunicación con integrantes del grupo delictivo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que Alejandro Baruc “N” fue vinculado a proceso el 30 de diciembre de 2025 por los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la carpeta de investigación y lo llevó ante el juez de control, quien calificó de legal la detención, le fijó prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para el cierre de la investigación.

La Fiscalía precisó que continúa con las investigaciones en virtud de que existen indicios que relacionan a Alejandro Baruc “N” con el homicidio de Manzo Rodríguez.

García Harfuch recordó que los cuerpos de Ramiro “N” y Fernando Josué “N” fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre de 2025 sobre la carretera Uruapan-Paracho, en el poblado de Capacuaro.

Ambos habían acompañado a Víctor Manuel “N” el día del ataque y formaban parte del grupo de mensajería donde se coordinó el crimen.

El 11 de noviembre de 2025, autoridades recuperaron los equipos telefónicos de ambos fallecidos, lo que permitió extraer datos cruciales del grupo de WhatsApp donde se coordinó el homicidio.

El Secretario de Seguridad señaló que estas acciones se derivaron del homicidio del alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025, y que con las detenciones realizadas y los indicios recabados se cuenta con información adicional para continuar con las investigaciones y avanzar en nuevas capturas como parte del plan especial implementado en Michoacán.

Las investigaciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de seguridad implementada en la entidad que contempla el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, el incremento del estado de fuerza y la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.

El plan incluye el despliegue de más de 10 mil 500 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en operaciones permanentes en todo el estado, con acciones específicas en los municipios de Uruapan, Morelia, Zamora y Apatzingán.