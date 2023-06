“Tenga la certeza de que he cumplido con responsabilidad y ahínco en el desempeño de las funciones que me fueron encomendadas en el ámbito de la Procuración de Justicia, tal y como lo demuestran los resultados contenidos en los informes anuales que he presentado”, señaló en la carta de renuncia presentada este lunes.

Montes de Oca señaló que “sin duda queda mucho por hacer”, pero que se logrará avanzar en la coordinación con los demás poderes y en los retos ante el acceso a la justicia para las víctimas del delito, mujeres, niñas, niños y adolescentes, grupos vulnerables y familias.

La fiscalía de Quintana Roo informó que todas las actividades y servicios se mantienen operando de manera normal.