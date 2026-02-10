Sector privado regresará al Gobierno 200 concesiones mineras, informó Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo anunció que más de 200 concesiones mineras en manos de empresas privadas serán devueltas de manera voluntaria al Estado mexicano.

Durante la conferencia de prensa del lunes, señaló que se tratan de títulos que no se encontraban en explotación ni en operación productiva.

Explicó que el objetivo es evitar que permanezcan concesionadas superficies sin actividad extractiva, mantener los niveles actuales de producción de metales como plata y oro y avanzar en la protección de recursos naturales sin otorgar nuevas concesiones mineras.

Indicó que la devolución se realizará sin actos de autoridad, mediante acuerdos voluntarios con los concesionarios.

Sheinbaum Pardo adelantó que Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, detallará el proceso administrativo para formalizar la recuperación de estos títulos por parte del Estado mexicano.

“Lo que estamos buscando es mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente, porque también puede decaer muchísimo, pero siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones, esencialmente”, expresó.

Es como el agua, explicó, si no estás usando tu concesión de agua, pues regrésala para que no quede concesionado ese pedazo de tierra que se destina para la minería.