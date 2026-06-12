Sectur lanza estrategia global para reposicionar imagen turística de México

La Secretaría de Turismo presentó una estrategia internacional de promoción para reposicionar la imagen de México en el exterior, en medio de alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros y cuestionamientos sobre seguridad ante el inicio del Mundial 2026.

Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo, informó que el plan se apoya en campañas digitales, promoción segmentada por mercados, e inteligencia de mercados con herramientas tecnológicas para dirigir mensajes a distintos perfiles de turistas.

La estrategia también contempla coordinación con estados, municipios, sector privado, consulados y embajadas.

“Hoy el sector está muy contento porque la promoción no la hace sólo el Gobierno federal. El esquema hoy es en cooperación conjunta: los estados, incluso los municipios, la Federación y también el sector privado”, afirmó.

Entre los mercados prioritarios, señaló que el Gobierno federal busca consolidar la llegada de visitantes de Estados Unidos y Canadá, además de ampliar su presencia en Europa, Sudamérica y Asia.

Como parte de ese esfuerzo, Sectur abrió canales de promoción digital en China.

“Hoy abrimos medios digitales en China que sólo se ven en China con una promoción que va al mercado”, indicó.

Rodríguez Zamora anunció también la creación del programa “Promotores por México”, mediante el cual consulados y embajadas participarán de forma permanente en tareas de promoción turística.

“Hoy tenemos consulados y embajadas que tendrán una metodología de promoción turística de atención e incluso alertas de viaje de manera unificada”, detalló.

Como parte del plan, Sectur anunció una mayor presencia en ferias internacionales, el desarrollo de campañas digitales especializadas y una coordinación permanente con representaciones diplomáticas para fortalecer la proyección turística de México en el exterior.