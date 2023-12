El hijo de la diputada local de Michoacán y madre buscadora de desaparecidos, Margarita López Pérez fue secuestrado el 8 de diciembre, tras publicar un video en el que rogaba por su liberación, fue localizado con vida.

La Fiscalía de Michoacán informó en un comunicado que “luego de que trascendiera la privación de la libertad del hijo de la legisladora, ocurrido en la ciudad de Lázaro Cárdenas, personal de la institución se contactó con la familia y realizó actos urgentes de investigación”.

Posteriormente a las 15:15 horas aproximadamente, la víctima estableció contacto con familiares, a quienes les hizo saber que había sido dejado en libertad, por lo que la Fiscalía General, con apoyo de la Fiscalía Regional, dispuso medidas de protección.

Juan Carlos López Baena de 33 años fue privado de la libertad el viernes 8 de diciembre, su madre, la diputada local por el Partido Verde, Margarita López compartió un video grabado desde su oficina en el que rogaba a los captores que lo liberaran con vida.

“Devuélvanme a mi niño, mi niño no le hacía daño a nadie, si a mí me quieren yo voy, tengan mi vida entera, pero por lo que más quieran no le hagan daño, devuélvanmelo vivo”.

La diputada y madre buscadora fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. se enteró del plagio mientras se encontraba en sesión del Congreso local.