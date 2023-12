Tras los hechos ocurridos en la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México, donde un enfrentamiento entre civiles y presuntos integrantes de La Familia Michoacana dejó al menos 14 muertos el 8 de diciembre, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la creación de un “mando especial” para hacerse cargo de la seguridad en la zona sur de dicha entidad.

“En el municipio de Texcaltitlán se tiene personal de la Guardia Nacional, del Ejército, ahorita cubriendo la seguridad, pero va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional, estamos en el proceso de ubicar el terreno, de conseguir el terreno, para poder iniciar la construcción”, señaló Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena.

“Asimismo, estamos viendo la posibilidad de todo el Estado, toda la parte sur del Estado de México colindante ahí con Guerrero, con Michoacán, establecer un número importante del Ejército y Guardia Nacional, a través de la creación de un mando especial, que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del Estado de México con sus colindancias”.

El general aseguró que ya se está avanzando en ello y probablemente a fines de este mes ya esté definida la manera en que se pondrá en práctica este plan.

“Quizá ya estemos iniciando la construcción de la compañía de la Guardia Nacional”, comentó.

El Secretario de la Defensa Nacional mencionó que planeaban tener entre 500 a mil elementos resguardando el sur del Estado de México. También aseguró que la presencia de sicarios de La Familia Michoacana “está en cero”. Sin embargo, aseguró que los elementos de seguridad estaban tratando de ubicarlos en la zona.

“Ciento veinte elementos es cada compañía y el mando especial no lo tenemos definido todavía la cantidad, pero deberá de ser pues, entre 500 a mil hombres, dependiendo de lo que saquemos en el estudio lo que vamos a cubrir en esa parte sur del Estado”, detalló Sandoval González, quien por el momento detalló que había 650 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de 150 de la Policía Estatal y 50 más de la Fiscalía mexiquense.

“La Familia Michoacana es la que está presente, ya no han recibido amenazas [los pobladores], ahí es la actuación de toda la fuerza, es Ejército, Guardia Nacional, está la Fiscalía del Estado y también está la Policía Estatal, es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, insistió.

“Está en cero, no hay presencia ahorita en ese punto de la delincuencia, pero sí se están haciendo trabajos para ubicar a los delincuentes que están ahí en el área. Y también el apoyo de la población para la obtención de información que nos lleve a la locación de estos grupos, es sumamente importante. Sí se está trabajando y sí se ha reducido ahorita las presencias y las amenazas”.



Masacre en Texcaltitlán, ya la excepción y no la regla: AMLO

Por su parte, durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que lo ocurrido en Texcaltitlán, era “la excepción y no la regla”.

El Mandatario aseveró que su Gobierno trabaja todos los días en que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y que estos no se hagan cargo de su defensa.

“Estamos trabajando todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se hagan cargo de la defensa, como pasaba antes”, indicó.

“Todavía hay algunos casos [donde sigue pasando] pero es la excepción no es la regla. Ahí por ejemplo [en Texcaltitlán], y en otros casos. Muchísimos casos, pero nunca igual [...] Estamos trabajando todos los días, nada más que ya no es el tiempo porque pues se produce como olvido, como amnesia, de los autodefensas, ya no es igual”, puntualizó López Obrador, quien también externó que había “millones de mexicanos” que aseguraban que la problemática de la violencia había mejorado.

“Yo te puedo decir que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que sostienen que estamos mejor, no hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el Gobierno reprobado”, argumentó el Presidente.