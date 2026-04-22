Sedena desconocía presencia de agentes de la CIA en operativo en Chihuahua, revela Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló en su conferencia mañanera que la Secretaría de la Defensa Nacional participó en el operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua sin saber que entre los participantes había agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, quienes murieron en un accidente automovilístico registrado en esa entidad el 20 de abril.

Confirmó además que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación por la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional derivada de esa operación conjunta no autorizada por el Gobierno federal.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas del 20 de abril, cuando el vehículo en que viajaban los dos agentes de la CIA, junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa misma corporación, se desbarrancó en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Los cuatro ocupantes fallecieron.

La identidad de los dos ciudadanos estadounidenses fue confirmada como agentes de la CIA por The Washington Post, The New York Times y CNN, a partir de fuentes con conocimiento directo del caso.

“La Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos, y que no eran parte de las agencias de seguridad del Estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, declaró Sheinbaum Pardo.

Las dependencias federales encargadas de seguridad revisaron si existían los permisos correspondientes para la participación de agentes extranjeros en el operativo y no encontraron evidencia de dichos documentos.

Subrayó que cualquier colaboración de agencias estadounidenses en territorio mexicano, en particular en materia de seguridad, debe ser aprobada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el Gobierno de Estados Unidos, tenemos otras formas de colaboración y cooperación. Incluso cuando se utilizan equipos de alguna de las instituciones del Gobierno de los Estados Unidos, siempre es a petición del Gobierno de México. Es importante que queden los protocolos bien establecidos”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo advirtió que, de confirmarse una operación conjunta no autorizada, el Gobierno Federal emitiría un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos en México.

Respecto a la reunión con la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la Presidenta de la República confirmó que el diálogo con la funcionaria estatal ya se había iniciado a través de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación.

“Sí vamos a hablar con ella; ayer Rosa Icela, la Secretaria de Gobernación, platicó con ella. También vamos a buscarla, siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, afirmó.

En tanto, en la sesión del Senado de la República del 21 de abril, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, planteó la posibilidad de citar a comparecer ante las comisiones de Seguridad Nacional y Seguridad Pública a Campos Galván y al Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui.

El Senador Juan Carlos Loera propuso que dicha reunión de trabajo se realizara el 28 de abril a las 10:00 horas.

La propuesta generó resistencia en la Cámara de Senadores.

El Senador Ricardo Anaya subió a la tribuna para manifestar su inconformidad con la iniciativa de citar a la Gobernadora, cuya gestión está ligada al PAN, y la solicitud fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.