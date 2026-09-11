Sedena despliega 800 militares contra drones de polleros en frontera con Estados Unidos

México mantiene desplegados alrededor de 800 militares en la frontera con Estados Unidos para detectar e inhibir drones utilizados por traficantes de personas, informó el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien reconoció que hasta ese momento el despliegue no había arrojado resultados del lado mexicano.

Detalló que los efectivos realizan patrullajes terrestres en una franja de 5 kilómetros, con centro en la Mesa de Otay, y que disponen de dos o tres equipos antidrones semifijos y móviles con capacidad para inhibir aparatos a una distancia de hasta 3 kilómetros.

“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando y también con equipo antidron semifijo y móviles. Ese equipo tiene capacidad para inhibir drones en 3 kilómetros, tenemos dos o tres equipos para cubrir toda la franja que nos corresponde a nosotros”, explicó.

El despliegue forma parte de la operación binacional Águila Alta, iniciada el 31 de agosto de 2026 entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, bajo un esquema de operaciones espejo, en el que las fuerzas armadas de ambos países actúan de forma simultánea, cada una dentro de su propio territorio.

La Sedena informó que la operación persigue detectar e inhabilitar drones comerciales empleados durante el tráfico de personas y de drogas.

Señaló que, según información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos, los drones detectados en la franja fronteriza son utilizados principalmente por traficantes de personas para vigilar los movimientos de las autoridades y localizar rutas para el cruce ilegal de migrantes.

“Nos han proporcionado la información en el sentido que principalmente los utilizan aquella gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, comúnmente conocidos como polleros, coyotes”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que se trata de aparatos comerciales destinados a labores de vigilancia y no de equipos armados o con carga explosiva.

“Son drones comerciales, los que usan en la frontera, entonces para qué, pues para tomar video, para poder ver si hay patrullas fronterizas o elementos de la Armada de Estados Unidos”, explicó.

El Secretario de la Defensa Nacional diferenció esa actividad del uso de drones registrado en Michoacán y en Sinaloa, entidades donde organizaciones criminales han empleado esos aparatos con fines distintos a la vigilancia.

Trevilla Trejo anunció que en la semana posterior al 11 de septiembre se realizará una reunión con autoridades estadounidenses para intercambiar información y dar seguimiento a los resultados obtenidos por ambas partes.

“Hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano. La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar al seguimiento de los resultados que ellos obtengan”, indicó.

Además de los efectivos asignados a Águila Alta, el Gobierno federal mantiene desplegados en toda la frontera norte a 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3 mil 300 militares, asentó.