Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, reconoció que el Gobierno de Estados Unidos aportó información de inteligencia para la captura de Ovidio Guzmán López, ejecutada el 5 de enero de 2023 en Jesús María, municipio de Culiacán, durante la administración del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Secretario formuló el reconocimiento al explicar la participación estadounidense en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, realizada en Guasave.

Detalló que los procedimientos para solicitar apoyo de inteligencia a Washington operan desde hace años y que en el operativo contra el hijo de Joaquín Guzmán Loera se recurrió a un mecanismo similar.

Ese esquema de cooperación “no es nuevo”, informó, quien ubicó el antecedente en la detención de Guzmán López en Jesús María.

Respecto al caso de “El Chapo” Isidro, expuso que los organismos de inteligencia militar compartieron información con Estados Unidos desde tres meses antes de la captura y que aproximadamente una semana antes de la operación solicitaron apoyo de reconocimiento mediante aeronaves no tripuladas.

Según Trevilla Trejo, las solicitudes se presentan al Consejo de Seguridad Nacional con los datos del objetivo, la zona de reconocimiento, las rutas y las características de las aeronaves requeridas, y después se someten a la evaluación del gabinete de Seguridad.

El General sostuvo que los analistas militares mexicanos procesaron la información estadounidense junto con los datos que ya habían reunido para precisar la ubicación del objetivo, que la colaboración se desarrolló conforme a la legislación mexicana y que la captura fue ejecutada exclusivamente por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

El reconocimiento contrasta con lo declarado por López Obrador en esa ocasión, un día después de la captura de Guzmán López.

Al preguntársele si alguna agencia estadounidense había colaborado en las labores de seguimiento y localización del narcotraficante, respondió que se trataba de una decisión propia y descartó que la detención obedeciera a presiones de Washington o estuviera vinculada con la visita que el entonces Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizaría a México tres días después, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación”, sostuvo en aquella conferencia, donde añadió que las decisiones las tomaba un Gobierno soberano.

Luis Cresencio Sandoval González, entonces Secretario de la Defensa Nacional, presentó el operativo como resultado de trabajos de inteligencia militar y vigilancia a cargo de fuerzas federales mexicanas.

La participación estadounidense fue documentada después por publicaciones extranjeras.

Según reveló en exclusiva The Wall Street Journal, en febrero de 2025, un programa de vigilancia con drones de Estados Unidos contribuyó a localizar a varios jefes del narcotráfico mexicano, entre ellos el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

En septiembre de 2025, la agencia Reuters publicó una investigación según la cual la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos colaboró con el Ejército mexicano para ubicar a Guzmán López mediante la intercepción de comunicaciones y el seguimiento de integrantes de su organización criminal.

Según esa investigación, aeronaves estadounidenses interceptaron en agosto de 2022 comunicaciones cifradas de integrantes del Cártel de Sinaloa y analistas de la CIA contribuyeron a descifrarlas, lo que permitió identificar el inmueble de Jesús María donde más tarde fue detenido el narcotraficante.

La misma publicación señaló que la captura la ejecutó una unidad de élite del Ejército mexicano que había recibido entrenamiento y equipamiento de la CIA, como parte de los mecanismos de colaboración antinarcóticos entre ambos países.