Sedena releva mandos militares en estados golpeados por la violencia

Algunos de los cambios de comandantes más relevantes ocurrieron en las siguientes zonas militares: 9/a, en Culiacán, Sinaloa; 11/a, en Guadalupe, Zacatecas; 15/a, en La Mojonera, Jalisco; 31/a, en Rancho Nuevo, Chiapas; 35/a, en Chilpancingo, Guerrero, y 41/a, en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a esta dependencia del Ejecutivo federal”, señala el comunicado de la dependencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó cambios en diversos mandos territoriales, coordinaciones estatales y organismos, por los que fueron designados 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional, varios de ellos en algunos de los estados más afectados por la violencia.

También hubo relevos en zonas militares de San Luis Potosí y Coahuila, y destaca el del comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México.

De igual manera, se realizaron movimientos en las guarniciones militares de El Ciprés, en Baja California, otro de los estados más afectados por la violencia; en Agua Prieta y San Luis Río Colorado, Sonora; en Cozumel, Quintana Roo; y en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Otras designaciones informadas por la Sedena fueron las de los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Veracruz y el Mando Especial “Acapulco”, así como la del comandante de la 3/a Brigada de Infantería Independiente y los directores generales de Infantería, Policía Militar, Administración y Archivo e Historia.



Violencia en estados con relevos militares

Los cambios de mandos militares en diversos estados ocurren en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en medio de múltiples hechos de violencia, algunos de los cuales, como en Sinaloa, se han prolongado durante año y medio.

En Sinaloa quedó a cargo de la 9/a Zona Militar el general Julio César Islas Sánchez, en sustitución del general de brigada Santos Gerardo Soto. La entidad vive una crisis de seguridad desde septiembre de 2024, derivada de disputas entre grupos criminales, que ha dejado 3 mil 271 homicidios dolosos, 3 mil 845 personas privadas de la libertad y 3 mil 570 detenidos.

En Guerrero, estado que se ubica como el octavo más violento en lo que va del año, con 237 homicidios dolosos, el general José Francisco Moreno Barrera quedó al frente de la 35/a Zona Militar. La entidad vive una crisis de inseguridad y desplazamiento interno en la región de la Montaña Baja debido al constante asedio y a los ataques contra poblaciones por parte del grupo criminal Los Ardillos.

Otro cambio destacado ocurrió en la 15/a Zona Militar, en Zapopan, Jalisco, estado que será una de las sedes del Mundial 2026 y que vive una crisis de desapariciones, con 17 mil 794 casos, según datos oficiales. Ahí fue designado el general de brigada Juan Torres Torres en sustitución del general Julio César Islas Sánchez.