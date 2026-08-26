Sedena reporta 25 mil 747 armas aseguradas en el sexenio

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han asegurado 25 mil 747 armas de fuego y más de 4.6 millones de cartuchos en lo que va de la actual administración, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Reportó también el aseguramiento de 114 mil 417 cargadores y 47 mil 652 vehículos como resultado de las operaciones desplegadas por las fuerzas federales en todo el territorio nacional.

El balance incluyó 132 mil 944 kilogramos de metanfetamina y 126 mil 454 kilogramos de mariguana decomisados desde el inicio del sexenio, cifras que integran el corte más reciente.

La Sedena sostuvo que el volumen de armas, municiones, vehículos y drogas asegurados debilitó las estructuras criminales y reforzó las capacidades operativas de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Las cifras acumuladas fueron difundidas al informar respecto a un operativo realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fuerzas federales y estatales aseguraron siete armas largas, 103 cartuchos, 18 cargadores y dos vehículos.

En el mismo despliegue fueron localizadas 590 dosis de una hierba con características similares a la mariguana, 50 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y equipo táctico diverso.

El operativo ocurrió el 19 de agosto, con la participación de elementos del Ejército Mexicano y de la GN, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Guardia Estatal de Tamaulipas.

Todo lo asegurado en Ciudad Victoria quedó a disposición de la FGR, instancia que continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes, según se indicó.

Los decomisos de armamento forman parte de la estrategia federal de seguridad, que contempla operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas y la GN en entidades con presencia de grupos delictivos, entre ellas Tamaulipas.