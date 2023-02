El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, acordó una nueva reunión con diputados, esto, luego de que hace cuatro meses pospusiera una reunión con ellos para tratar el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar.

El 5 de octubre de 2022, la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó una reunión con Cresencio Sandoval, pero decidió que no acudiría al encuentro y citó a los legisladores a una reunión en su oficina el 18 de octubre, que fue pospuesta.

Los diputados buscaban que el general Sandoval diera explicaciones sobre el hackeo en el que Guacamaya extrajo seis terabytes de información.

Aunque la Sedena confirmó el nuevo encuentro para el próximo 15 de febrero a las 10:00 horas en el Campo Militar número 1, no respondió si se abordará el tema del hackeo.

Evasivas sobre el hackeo

Durante una de las conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador también impidió que Cresencio Sandoval respondiera los cuestionamientos sobre el hackeo del grupo Guacamaya, al considerar que es hacer “el caldo gordo” a sus opositores y “manchar la mañanera”, por lo que contestó con evasivas y no dejó que respondiera Cresencio Sandoval.

El presidente calificó de “politiquería” y pidió que no le den importancia a la suspensión del encuentro que tendría Luis Cresencio con diputados para tratar el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar.

“Es parte de lo mismo, es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, sirve la paciflorine, o el té de tila”, respondió.

Hackeo a Sedena

El 29 de septiembre se dio a conocer que la Sedena sufrió un ciberataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso la salud del presidente.

El presunto hackeo fue realizado por activistas y contiene información que van desde 2016 hasta septiembre de este año.