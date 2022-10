Sedena, Segob, gobernadores, PAN y MC se confrontan por cifras de homicidios en estados

En el marco de la confrontación verbal entre el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y los gobernadores de Jalisco y Nuevo -Enrique Alfaro Ramírez y Samuel García Sepúlveda, respectivamente-, por las entidades con índices más altos de violencia, la Secretaría de la Defensa Nacimiento presentó una gráfica en la que aparecen ocho estados gobernados por Morena entre los 10 con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas-, el general Luis Cresencio Sandoval presentó la gráfica en la que destaca Colima -gobernada por Indira Vizcaíno Silva, militante de Morena-, como la entidad con la mayor tasa de homicidios.

En la gráfica “Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes al mes de agosto” aparecen, además, en el siguiente orden: Baja California, gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda; Chihuahua con María Eugenia Campos Galván; Zacatecas con David Monreal Ávila; Morelos con Cuauhtémoc Blanco Bravo; Guanajuato con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Sonora con Alfonso Durazo Montaño; Michoacán con Alfredo Ramírez Bedolla; Guerrero con Evelyn Salgado Pineda; y Quintana Roo, con María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.

Sólo Chihuahua y Guanajuato, gobernados por el Partido Acción Nacional, aparecen en el listado con las entidades más violentas. No obstante, ninguno de los dos ha respondido de forma pública a López Hernández.

El martes, gobernadores Jalisco y Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, criticaron al titular de la Segob, quien acusó que en los estados gobernados por la oposición se viven “baños de sangre” por la violencia y que, aún así, los diputados no apoyaron la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.

Alfaro Ramírez respondió que por lo menos 10 estados encabezados por Morena registran índices delictivos más altos que los reportados en Jalisco. “No entiendo por qué un Gobernador debería de interferir en la dinámica del Poder Legislativo”, reviró el mandatario jalisciense.

“Jalisco está por debajo de la media nacional de incidencia delictiva total y antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos”, acusó.

“Pero déjeme decirle, Secretario de Gobernación, que en víctimas por agresión directa y homicidio doloso, Jalisco está por debajo de la media nacional y que antes de nosotros hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa de homicidios dolosos más alta que la de Jalisco”, dijo el gobernador.

“No pienso contestarle al Secretario con ofensas y con mentiras, porque seguir hablando de un tema tan delicado como es el de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad”, afirmó.

Por último, Alfaro Ramírez también condenó que López Hernández reconozca públicamente que pidió a un representante del Poder Ejecutivo estatal intervenir en decisiones que solo corresponden a los integrantes del Legislativo.

“Si usted quería la votación de los senadores de Movimiento Ciudadano, debió de haber hablado con los senadores, como se lo sugerí. Más allá de que estaba cenando con [Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México], me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama a un Gobernador para pedirle que convenza a los senadores en votar a favor de una reforma”, asentó.

Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo Léon, enfatizó que la acusación hecha por el titular de Segob, de que los elementos de la Fuerza Civil de dicha entidad se dedican a cuidar tiendas OXXO, es falsa.

“Nuestra Fuerza Civil es por mucho la mejor Policía de México. En Nuevo León nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de todos ellos y ellas, que todos los días ponen en riesgo su vida para cuidar de nosotros y proteger a nuestras familias”, escribió el gobernador, en un mensaje publicado en Twitter, Instagram y Facebook.

“Está combatiendo al crimen organizado de frente y sin miedo [...] Fuerza Civil no ha parado de proteger nuestras fronteras día y noche para mantener blindado a Nuevo León. Fuerza Civil se está enfrentando a los criminales, los está poniendo tras las rejas, los está abatiendo. Fuerza Civil nos está defendiendo”, concluyó García Sepúlveda.

Sin embargo, López Hernández advirtió -durante un diálogo con diputados locales de Tamaulipas- que no esconderá los problemas de violencia e inseguridad que viven estados como Guanajuato, Nuevo León o Chihuahua, sólo porque los gobernadores se sienten atacados.

“Y ya no hablo de Nuevo León, porque ya me reclamó también el Gobernador que ¿por qué ando diciendo?, que la Policía de ellos, que se conoce como Fuerza Civil, nada más está dedicada a prestar servicios de seguridad privada a los OXXOs y a las tiendas de conveniencia”, indicó.

“Y les doy otro ejemplo: la famosa Fuerza Civil de Nuevo León creo que tiene mil 400 elementos, ¿saben cuántos?, y es todo para Monterrey y en la zona metropolitana, pues nada más en Monterrey y la zona metropolitana hay poco más de 7 mil elementos de nuestras fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad pública”, aseveró López Hernández, antes, durante una reunión con Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Por eso yo creo que hay que recordarles que no se vale la hipocresía, esto es un momento de construir entre todos, si queremos ganarle la batalla a la inseguridad tiene que ser más allá de ideología, de pertenencia política de un partido, tiene que ser tarea compartida, responsabilidad compartida de quienes ejercemos desde el Gobierno”, agregó.

“Pues hay algunos que no son capaces de admitir que esto tiene que ser un ejercicio de construcción. Les dio coraje a los gobernadores [...] algunos de Jalisco y otros de Nuevo León, que por qué ando diciendo que Jalisco hay alta incidencia delincuencial, pues, ahí están las cifras. No acaba él [Alfaro Ramírez] mismo de reconocer hace algunos días que si no ha sido por la intervención de nuestros elementos del Ejército Mexicano, dijo él ‘de los militares’, gracias a que los militares intervinieron se evitó una masacre en Zapopan, el otro día que hubo un enfrentamiento o un intento de secuestro”, abundó.

“Miren: campea a sus anchas la delincuencia organizada en Guanajuato. Es una tristeza que el otro día la Guardia Nacional haya tenido que llegar a desarmar y a intervenir a petición del Gobierno del Estado a la Policía Municipal de Irapuato”, recordó.

“No tenían prácticamente policía en Irapuato, ahí en Guanajuato de los municipios más importantes económica, política y socialmente de Guanajuato, porque la Policía estaba corrompida y estaba tomada por el crimen organizado [...] Allá van los elementos de la Guardia Nacional a prestar tareas de seguridad pública; días antes se había dado un incidente lamentable que habían asesinado creo que a 12 personas en un espacio creo que de trabajo”, insistió López Hernández.

“Lo que no se vale es los que actúan con hipocresía: con una mano firman la carta donde piden al Gobierno federal que les manden más elementos de Guardia Nacional o de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano para reforzar las tareas de seguridad pública en sus estados, y con la otra se niegan a la posibilidad de que apoyen esta iniciativa de reforma constitucional”, expresó.

“Es responsabilidad de los gobernadores y las gobernadoras o de la jefa de Gobierno. Obviamente el Gobierno federal tiene una responsabilidad, pero no los puedes responsabilizar de que la policía estatal del gobierno de un estado no se fortalezca”, dijo Sheinbaum Pardo, ante medios de comunicación, tras reunirse con diputados de la capital de la República y el titular de la SEGOB.





TITULAR DE SEGOB ES “SECRETARIO PARTICULAR” DE AMLO Y “VOCERO” DE SEDENA

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro que López Hernández se dedique a ser “vocero” de la Sedena y como “secretario particular” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como el titular de la Segob.

El también Senador dijo que rechazaba de manera enérgica “la frivolidad y la manera pendenciera” con la que el Secretario de Gobernación incumple su responsabilidad de ser el enlace del Poder Ejecutivo con los poderes de la Unión y los gobiernos regionales.

“En un propósito desesperado, de buscar reflectores ante su falta de eficacia, ha hecho señalamientos que para mí son inaceptables. Habla de hipocresías y lo único que puedo decirles a ustedes es que debemos de enviarle aquí, desde el Senado de la República y a nombre de Movimiento Ciudadano, un mensaje: Adán Augusto, serénese, deje de ofender la inteligencia de la sociedad que desea contar con un sistema de seguridad pública que el Gobierno por el que usted habla, se niega a respaldar por una sola razón, su incapacidad e ineficacia en la acción de gobierno”, señaló.

“Le digo que ejercicios de hipocresía son sus acciones de gobierno, como Gobernador de Tabasco al crear la Ley Garrote y también lo son la de tolerar y alentar a gobiernos irresponsables de Morena, que utilizan para detener a sus opositores, el delito de ultrajes a la autoridad”, agregó Delgado Rannauro.

“Vergüenza le debería de dar al Secretario de Gobernación al ser el responsable de la política interior y avalar que la delincuencia organizada tenga el control real de regiones en entidades gobernadas por Morena, y sobre todo que continúe, no sé si aplaudiendo o festejando, la manifiesta incapacidad del Gobierno federal al estar subordinado acciones a la Secretaría de la Defensa Nacional”, insistió.

“Yo no sabía que el Secretario de Gobernación trabaja de vocero de Sedena. Que quede claro: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, junto con el Judicial son los tres órdenes de gobierno. Hace muy mal la Cámara de Diputados, al aceptar que en lugar de que comparezca el secretario a rendir cuentas de la ineficacia de sus acciones, convoque a los diputados a su secretaría. Basta ya de que los zopilotes le tiren a las escopetas, y esto no lo debemos de permitir.”, ironizó el dirigente nacional de MC.





ADÁN AUGUSTO DEBE ACLARAR NEXOS CON CJNG, EXIGE MARKO CORTÉS

Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional urgió a Adán Augusto López Hernández, titular de Segob, aclarar los supuestos nexos que tiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco.

A través de un comunicado, el dirigente panista afirmó que la primera responsabilidad del político tabasqueño es generar una buena relación con los estados y establecer un diálogo adecuado con las fuerzas políticas, en lugar de atacarlos, criticarlos y repartir culpas.

“En lugar de politizar la seguridad, debería aclarar sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación como se dio a conocer con las filtraciones del Grupo Guacamaya y explicar el origen de los recursos para su precampaña”, planteó Cortés Mendoza.

“No asumir la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad no abona a generar un clima tranquilo y seguro en el país. Provocar una mayor desunión y división entre los gobiernos de diferente extracción partidista ocasiona un vacío para que el crimen organizado se siga enquistando en México”, insistió.

Además, Cortes Mendoza urgió a que el titular de la Secretaría de Gobernación cumpla con la encomienda de procurar condiciones para establecer una correcta política interior, de colaboración entre gobiernos, partidos políticos y actores de la sociedad civil. También reprochó al Gobierno Federal no haber otorgado suficiente presupuesto a Chihuahua y Guanajuato, entidades gobernadas por el PAN.





SANTIAGO CREEL ACUSA DE ‘COBARDÍA’ A ADÁN AUGUSTO

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró que Adán Augusto López Hernández incurre en una “absoluta cobardía” al regañar a gobernadores de oposición.

“Le voy a recordar al Secretario, por si no lo sabe, que todos los delitos concernientes al crimen organizado son del ámbito federal, como es el huachicol en Guanajuato, como es el crimen organizado en Chihuahua. Es muy claro que él quiere lavarle la cara al presidente [Andrés Manuel] López Obrador por su estrategia fallida”, argumentó en entrevista con el diario Reforma.

“Entonces, quieren hacer como si fuera un problema de los Gobernadores, pero no: los Gobernadores no tienen a su cargo ni es su responsabilidad el combate al crimen organizado”, abundó Creel Miranda, quien también reprobó que “ahora quieran echarle la culpa a nuestros gobernadores, al de Chihuahua, al de Guanajuato, pero es una absoluta cobardía”.