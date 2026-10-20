$!Sedena y SSPC integran sistemas de la Guardia Nacional a la plataforma central de inteligencia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron este martes un convenio de coordinación interinstitucional para interconectar los sistemas de la Guardia Nacional con la plataforma central de inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), facilitar el intercambio de información y fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado. Durante la firma del acuerdo, los secretarios Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, y Omar García Harfuch, de Seguridad y Protección Ciudadana, señalaron que la conexión de sistemas permitirá relacionar datos, identificar patrones delictivos, conocer los vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y anticipar riesgos para orientar las investigaciones y las operaciones de seguridad. El convenio contempla el acceso a sistemas, bases de datos y registros, así como el intercambio y la consulta de información entre ambas instituciones, capacitación especializada, apoyo técnico, homologación de sistemas y mecanismos seguros para compartir y proteger los datos, de acuerdo con lo expuesto por los funcionarios.

García Harfuch afirmó que la finalidad del acuerdo es fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad para detener a quienes generan violencia y avanzar en la pacificación del país. Por su parte, Trevilla Trejo señaló que el convenio refuerza dos de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública: el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad. “Con la firma de este convenio de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, damos cuenta del sólido vínculo que une a dos instituciones que convergen en un mismo objetivo: velar por la seguridad y el bienestar del pueblo de México”, declaró.

Intercambio de información para fortalecer las investigaciones Durante su intervención, García Harfuch explicó que el acuerdo permitirá a la Guardia Nacional interconectar sus sistemas con la plataforma central de inteligencia del CNI y aprovechar la información que esta genera para el cumplimiento de sus atribuciones. El funcionario señaló que la plataforma permite relacionar datos e identificar patrones delictivos para producir inteligencia útil en la prevención y la investigación. Al combinar esa información con la obtenida en campo, las autoridades podrán identificar vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y contar con más elementos para planear acciones operativas. El convenio también establece mecanismos para la consulta y el intercambio de información conforme al marco legal, además de medidas de apoyo técnico y capacitación para el personal que participará en estas tareas.



Sedena destaca reducción de homicidios y despliegue de la Guardia Nacional En su discurso, Trevilla Trejo afirmó que la coordinación entre las instituciones de seguridad ha contribuido a los resultados obtenidos durante los primeros dos años de la administración federal. Entre las cifras que presentó mencionó una reducción de 52% en los homicidios, la detención de más de 70 mil personas, el aseguramiento de más de 36 mil armas de fuego y de casi 570 toneladas de diversas drogas, así como la destrucción de alrededor de 2 mil 800 laboratorios clandestinos.