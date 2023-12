La ‘mancha’ de corrupción de Segalmex con irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos comenzó a ventilarse en reportes periodísticos y por la Auditoría Superior desde 2020, y aunque el presidente López Obrador dice que le importa mucho aclarar lo ocurrido solo comenzó a referirse al caso dos años después, justo cuestionado por la prensa.

Otro hecho significativo es que de antemano ha exculpado a quien era el director del organismo de seguridad alimentaria, Ignacio Ovalle, diciendo en junio pasado que “lo engañaron”. Y hasta la fecha Ovalle sigue siendo parte de su gobierno, como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED).

“A mí me importa mucho este tema porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto, para poder decir ‘también en el gobierno de la transformación o donde se sostenían la cero corrupción, ahí está el caso Segalmex’, qué bueno que este señor se entregó para llegar al fondo”, dijo el mandatario en su conferencia del 8 diciembre, luego de que se le preguntara sobre la detención de René Gavira, ex director de Finanzas de Segalmex.

Entre 2019 y 2020, Gavira fue el Director de Administración y Finanzas del organismo alimentario. Reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), medio que comenzó a publicar hace cuatro años una serie de reportajes sobre el caso Segalmex, lo ubican como “brazo derecho” de Ovalle.

Gavira señaló en una audiencia a la que tuvo acceso el medio N+ Focus que había sido Ovalle quien planeó una operación irregular con bonos bursátiles, y Animal Político documentó que fue él quien autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de dichos certificados, pero esto no significó que se iniciara un proceso en su contra.

Hasta la fecha no hay ningún funcionario sentenciado por la corrupción en Segalmex, que involucra contrataciones irregulares, pagos sin justificación, mercancías faltantes y hechos como “un fallido proyecto para llevar agua purificada a las zonas más pobres del país, pero solo se construyeron 25 de las 274 plantas pactadas y terminaron en el abandono”, según una investigación de N+ Focus.

Desde 2020 comenzó a destaparse la corrupción en Segalmex

En noviembre de 2020 la ASF refirió sobre la cuenta pública de 2019 que Segalmex no había acreditado el destino de 3,027 millones de pesos. Además se señaló que dicha instancia había ejercido 14.2% de su presupuesto en gastos de operación, cuando el límite máximo para ese tipo de gastos es de 5%.

Ya con ese antecedente, en febrero de 2021, el presidente López Obrador apareció en un evento en Zacatecas junto a Ignacio Ovalle. Y meses después, en julio del mismo año, un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Segalmex había otorgado casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el Issste y en la Sedatu.

“El socio y operador de tres de esas compañías participa en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones”, refirió el texto de Iván Alamillo y Alejandra Barriguete.

Un reportaje posterior del mismo medio, en agosto de 2021, mostró que el gobierno de López Obrador había reclutado como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández, socio de una empresa acusada de corrupción en el sexenio anterior, grupo Kosmos.

En ese mismo año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya tenía abiertas investigaciones.

Pero fue hasta febrero de 2022 que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a hablar del tema en sus conferencias matutinas. Cuestionado por la prensa sobre que de nueva cuenta la ASF había hecho observaciones millonarias a Segalmex, el mandatario confirmó que ya había denuncias.

“Hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, dijo entonces.

Cuestionado por la permanencia de Ovalle, dijo: “Es que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie”, mencionó, aunque en otros momentos el mandatario ha acusado sin pruebas a opositores.

En dicha conferencia del 21 de febrero López Obrador dijo que sobre el caso “ya lleva más de seis meses que se presentaron denuncias incluso penales, creo que como un año”. Es decir, desde 2021, pero no había informado al respecto en sus conferencias matutinas.

Poco tiempo después, en abril, el gobierno federal anunció que Ignacio Ovalle salía de Segalmex, pero no del gobierno, ya que ahora sería coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En agosto de 2022, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó en la conferencia matutina que había 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, y que la Secretaría de la Función Pública tenía abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas.

Y ya en este año, en junio de 2023, López Obrador dio su visión del caso, considerando que Ovalle había sido engañado.

“Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los Precios de Garantía, o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas, y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche, para esto se creó Segalmex”, relató López Obrador.

“Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, agregó.

El 5 de diciembre pasado, al comparecer ante Diputados, el secretario de la Función Pública Roberto Salcedo dijo que del gasto irregular de 9,500 millones de pesos que se había detectado en 2019 y 2020, ya se habían solventado 2 mil 700 millones.

“Por lo que de 9 mil 500 se ha bajado a 6 mil 800, lo que está por aclarar”, refirió. “Para 2022 no tenemos ninguna observación pendiente”.