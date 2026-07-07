Segob acusa a EU de proteger a familiares de Ovidio, tras detención de ‘El Mayo’

El Gobierno de México acusó que Estados Unidos otorgó protección a 17 familiares de Ovidio Guzmán López, líder del Cártel de Sinaloa, en el marco de una cronología de contradicciones que rodean la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de esa organización criminal.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, presentó siete puntos clave sobre el caso.

De acuerdo con la funcionaria federal, el 5 de enero de 2023 Guzmán López fue detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, en un operativo donde perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2023, el Gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos.

Rodríguez explicó que el 25 de julio de 2024 la Embajada de Estados Unidos notificó un cambio en la medida cautelar de Guzmán López sin consultar previamente al Gobierno de México, lo que a su juicio contraviene el Tratado de Extradición vigente entre ambas naciones.

Ese mismo día, según detalló, una aeronave trasladó a Joaquín Guzmán e Ismael Zambada hasta Santa Teresa, Estados Unidos, donde autoridades estadounidenses los detuvieron.

Subrayó que el localizador de la nave, que habitualmente se activa cinco minutos antes del aterrizaje, permaneció apagado durante el despegue.

Ante estas irregularidades, el Gobierno de México solicitó el 31 de julio de 2024 información a la Embajada estadounidense sobre la eventual participación de agencias de ese país en la operación.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió el 9 de agosto de 2024 que ninguna agencia estadounidense había intervenido en el operativo.

Rodríguez añadió que el 9 de mayo de 2025 el Gobierno de Estados Unidos recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán López, hecho que se suma a la protección brindada previamente por ese País a otro grupo de 17 familiares tras la extradición de Guzmán López en 2023, de acuerdo con lo expuesto por la Segob.

Hizo referencia a un reportaje publicado el 2 de julio de 2026 por el medio Pie de Nota, según el cual la aeronave utilizada en el traslado forma parte de una exhibición de aviones de guerra en la que el Buró Federal de Investigaciones la presenta como parte de un operativo propio de esa agencia.

“Las versiones son contradictorias; alguien mintió”, declaró Rodríguez al referirse a las discrepancias entre lo informado por el Embajador Salazar y lo documentado en el reportaje periodístico.

La funcionaria afirmó que, de confirmarse la participación del FBI sin notificación previa al Gobierno de México, ello representaría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional.