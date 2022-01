Segob asegura que no hay margen en el presupuesto para otorgar más recursos al INE para consulta

MÉXICO._ Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reiteró este viernes que no hay margen en el Presupuesto Público Federal para otorgar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de realizar la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular de Segob apuntó que no se pueden reducir los programas sociales que van destinados al pueblo de México.

“Ayer lo informaron las autoridades hacendarias: no hay margen en el Presupuesto Público, está muy acotado, hay desde luego ya presupuestalmente ya se tocaron todas las previsiones para cumplir con los programas sociales”, declaró el funcionario federal.

“Ni modo que vayamos a reducir retener la entrega a los adultos mayores. Recuerden que ya se había una etapa en donde incluso ya se aumentó la edad para tener acceso al programa de adultos mayores. Ahí el gobierno federal aportará una parte y los Gobierno estatales otra. Ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud. No hay antecedente de que a un órgano autónomo se le haya otorgado un aumento”, puntualizó.

Luego de las críticas vertidas por el INE en cuanto al plan de austeridad propuesto por el Gobierno Federal, López Hernández aseveró que esto es un ejercicio a profundidad y que respeta las declaraciones de los consejeros del Instituto.

“Se revisaron todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudieran revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían, casi 3 mil millones de pesos conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la Revocación de Mandato que es una obligación constitucional que reconoció el Tribunal Electoral, no está a discusión de que pueda llevarse a cabo”, aclaró.

“La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la frase, esa es su opinión y la respetamos, tienen como organismo electoral una obligación legal. [Poner menos casillas] esa es responsabilidad de ellos, que se desarrolle este ejercicio en términos de ley son ellos los que tienen que rendir cuentas al final de la jornada y asumir la responsabilidad que tienen como titular o como consejeros de hacer las cosas bien”, mencionó.

El Gobierno Federal presentó el jueves 13 de enero un plan de austeridad con el que afirma que el INE contaría con 2 mil 972 millones de pesos para realizar la consulta de Revocación de mandato.

La propuesta del Gobierno de México se presenta un día después de que el INE anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos, para realizar la consulta de Revocación de mandato que pide el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le recortó 4 mil 913 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2022.

“Cuando hay alguien que nos dice, por ejemplo, no sé si les suene familiar el caso, que acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas, digamos, sin ningún sustento técnico mínimo y sin alguna seriedad”, dijo, el jueves Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.

Como ejemplo, señaló que la propuesta del Gobierno Federal plantea que no se afecten los derechos de trabajadores sindicalizados, cuando el INE no tiene funcionarios en dicha condición.

“En el INE no hay sindicatos por definición en la Constitución, ya que los rige el artículo 41 en materia laboral y no el 123 constitucional. Y es obvio que no haya sindicatos en el INE porque imagínese un emplazamiento a huelga el día anterior a una elección”, argumentó Córdova Vianello.

Al participar en el webinar ‘La democracia en México’, organizado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, el consejero presidente del INE insistió en que “este profundo desconocimiento hay que evidenciarlo”.