Segob garantiza normalidad en inauguración del Mundial pese a protestas

El Gobierno federal garantizó que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y todos los eventos programados en la Ciudad de México se desarrollarán con normalidad, pese a las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y magisteriales en la capital del País.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, afirmó durante la conferencia matutina que existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de asistentes, turistas y participantes en los eventos vinculados al arranque del torneo.

“El Mundial va y se desarrollará con normalidad”, aseguró.

“Podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro País y esta es una fiesta para los amantes del futbol”.

Rodríguez señaló que el Gobierno federal mantiene coordinación con la administración capitalina y con las distintas autoridades involucradas en el operativo de seguridad desplegado con motivo de la inauguración, y que los asistentes podrán acudir a las actividades programadas sin contratiempos.

También se refirió a las movilizaciones realizadas el 10 de junio en la Ciudad de México, entre ellas una marcha por el aniversario del Halconazo de 1971 y una protesta encabezada por familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.

Añadió que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación manifestó públicamente que su movilización prevista para este 11 de junio se desarrollará de manera pacífica.

En paralelo a las garantías gubernamentales, diversos colectivos de madres buscadoras realizaron una protesta frente a la Calzada de Tlalpan, dirección sur, a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero, en la zona aledaña al Estadio Ciudad de México.

Desde las 6:00 horas, los manifestantes llegaron al lugar para desplegar mantas y pegar fichas de búsqueda en postes y parabuses.

Según una de las participantes, el contingente se dividió en tres grupos que marcharon hacia el Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino y Paseo de la Reforma.

La circulación vehicular sobre la Calzada de Tlalpan permaneció abierta, pues las madres buscadoras no previeron bloquear la vialidad; no obstante, el acceso directo hacia el Estadio se encontraba cerrado como parte de las disposiciones del Gobierno capitalino para regular el tránsito en la zona.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un aviso a sus usuarios ante la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de sus terminales.

La administración aeroportuaria recomendó a los viajeros llegar con suficiente anticipación y precisó que, como medida de seguridad, únicamente se permitiría el ingreso a las terminales a pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes estrictamente necesarios.

El AICM también pidió a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse atentos a la información difundida por canales oficiales.