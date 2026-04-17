Segob mantiene rechazo al informe de ONU sobre desapariciones, pese a apertura de Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, afirmó que el Gobierno federal mantiene su rechazo a las conclusiones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas, en contraposición a la postura expresada el jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció su disposición a colaborar con el organismo internacional en materia de desapariciones.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, Rodríguez Velázquez sostuvo que existe apertura al diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuya visita a México se encontraba programada para días posteriores.

Sin embargo, aclaró que el rechazo al contenido del documento del CED constituye una postura inamovible.

“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia, nunca cambia, y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales”, señaló.

Rodríguez Velázquez argumentó que el desacuerdo con el informe obedece a que el documento no tomó en cuenta la información proporcionada por México.

“Una cosa es decir no estoy de acuerdo con el contenido o con lo que quiere decir este documento porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos”, precisó.

Al mismo tiempo, defendió que la administración encabezada por Sheinbaum Pardo ha mantenido colaboración constante con organismos internacionales en materia de derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas.

“Nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales, trabajamos con la Organización Internacional de Migración, con todos los mecanismos que tienen que ver con derechos humanos”, añadió.

Informó que el Gobierno federal se preparaba para la visita del Alto Comisionado Türk y para sostener reuniones con distintas instancias, incluidos colectivos de búsqueda.

“Estamos en la disposición de recibirlo, igual que recibirá seguramente a colectivos, seguramente a otras autoridades”, indicó, y adelantó que tras el encuentro se informaría sobre avances en el programa de trabajo en materia de desapariciones.

El choque entre el Gobierno Federal y el CED se originó luego de que el Comité advirtiera en su informe indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático en México, con posible participación o tolerancia de autoridades, señalamientos que la administración federal rechazó de manera categórica al sostener que el documento no refleja la situación actual del país y que extrapola datos de años anteriores.

El jueves, la Presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que recibiría a Türk y describió el encuentro como una oportunidad para informarle sobre las acciones del Gobierno y recibir sus observaciones.

“Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición y al mismo tiempo recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar”, expuso.

Subrayó ese mismo día que el objetivo central es “atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”.

Sheinbaum Pardo señaló que su administración atiende a las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, y que la propia titular de Segob se reúne con colectivos de familiares de desaparecidos.

Informó además que el Gobierno desarrolló protocolos para atender de manera inmediata los casos de desaparición denunciados ante fiscalías estatales.

“Todo el protocolo que desarrollamos para poder atender de manera urgente e inmediata cualquier situación de desaparición que se presente ante una fiscalía estatal”, expuso.

De manera paralela, madres buscadoras y colectivos independientes demandaron al Alto Comisionado Türk que expresara de forma pública su respaldo a la determinación del CED durante su visita a México.

El pronunciamiento, formulado el 16 de abril, fue firmado por 27 buscadores independientes de distintas entidades federativas y por ocho colectivos de Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Nuevo León, así como por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Los activistas destacaron la activación, sin precedente, del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mediante la cual el CED solicitó llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU.

Las organizaciones subrayaron que la crisis involucra más de 132 mil personas desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar.

”La decisión del CED representa la única probabilidad de justicia frente a un Estado que administra el dolor en lugar de detener la tragedia”, expresaron.

Los colectivos cuestionaron la labor de la Oficina de Representación en México de la ONU durante el año previo y solicitaron a Türk asumir una postura firme y crítica frente al Estado mexicano, así como respaldar a los colectivos buscadores y la determinación del Comité.

Instaron al funcionario internacional a contrastar los resultados que el Gobierno federal le presentaría con el testimonio directo de las familias, al calificar dichos resultados como producto de la simulación.

“Los ojos de miles de familias desaparecidas seguiremos su visita a México con la esperanza de que demuestre su respaldo por las víctimas y no por la impunidad”, advirtieron.