Segob niega acuerdos con ‘Alito’ sobre continuidad de militares en las calles hasta el 2028

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, rechazó que haya acordado con Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, presidente del PRI, la iniciativa de la legisladora Yolanda de la Torre Valdez -mediante la cual plantea ampliar de cinco a nueve años, hasta 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública-, cambio de frenar su desafuero en San Lázaro.

En rueda de prensa en la sede del Senado de la República, luego de una reunión con integrantes del grupo legislativo de Morena -encabezados por el coordinador Ricardo Monrel Ávila-, el funcionario federal también descartó que se haya realizado una “operación cicatriz”, luego de que no asistió a la reunión plenaria de legisladores de su partido en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“No hay cicatriz donde nunca existieron heridas”, señaló López Hernández, quien argumentó que desde que inició la pandemia del coronavirua SARS-CoV-2, “no ha habido una reunión con el presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] con los senadores [de Morena]”.

Asimismo, el titular de la SEGOB dijo que escuchó las peticiones del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, y se comprometió a transmitirlas al titular del Poder Ejecutivo Federal. “Eso no quiere decir que haya heridas o desencuentros”, agregó López Hernández.

Por otra parte, el funcionario federal recordó que “efectivamente” saludó a Moreno Cárdenas, durante la entrega del Cuarto Informe Presidencial, en el Pleno de San Lázaro -el 1 de septiembre del 2022-, pero lo hizo como con todos los diputados de las diversas fuerzas políticas. “Y que el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos”.

López Hernández aseguró que ni siquiera conoce la iniciativa constitucional de la diputada federal del PRI, de mantener al Ejército en las calles hasta el 2028, “por lo que no puedo influir en algo que no conozco”.

Respecto a la decisión de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, para no seguir difundir más audios de “Alito”, durante su conferencia de prensa denominada “Los Martes del Jaguar”, dijo “que tiene como 15 días” que no ha hablado con dicha mandataria estatal.

Cuestionado respecto a la suspensión de la Alianza Va por México anunciada por Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva, presidentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, luego de la decisión del PRI de presentar la citada iniciativa, el titular de la SEGOB apuntó que no sabía a que se refería el reportero, ya que, según dijo, no conocía “ese anuncio, por lo que no opino”.