$!Segob niega vínculo entre permisos judiciales y casinos ligados a familia de Hernán Bermúdez

“En 2024, la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa ordenó la entrega de 20 permisos a Clíe S.A. de C.V., por lo que se dio cumplimiento al mandato judicial; sin embargo, a la fecha ningún establecimiento ha iniciado operaciones”, señaló la dependencia en una tarjeta informativa. La Segob precisó que las autorizaciones se emitieron en cumplimiento a una sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente del juicio 1681/19-17-08-5, y tienen una vigencia de 15 años, con vencimiento en 2039.

La dependencia sostuvo que actuó en cumplimiento de una sentencia judicial y que ninguno de los centros de apuestas autorizados a Clíe ha iniciado operaciones.

La Secretaría de Gobernación rechazó que los 20 permisos de casinos entregados en febrero de 2024 a la Compañía Operadora Clíe S.A. de C.V. guarden relación con los establecimientos vinculados a la familia de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, en respuesta a una nota de ocho columnas publicada por el periódico Reforma.

Luisa María Alcalde Luján —quien encabezaba la Segob en febrero de 2024, cuando se firmaron los permisos—, difundió la tarjeta en su cuenta de la red social X con el mensaje “UNA VEZ MÁS REFORMA MIENTE en su nota de ocho columnas”.

Respecto a los casinos Centenario y Diamante Casino, la Segob aclaró que pertenecen a la familia Chow del Campo y que operaban con un permiso otorgado en 2017, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, a través de la Operadora de Coincidencias Numéricas S.A. de C.V. y de Comercializadora y Arrendadora de México, sin relación con la Compañía Operadora Clíe.

Ambos establecimientos fueron suspendidos el 14 de abril de 2026, días después de que la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) publicara sanciones contra Diamante Casino por sus nexos con el Cártel del Noreste.

En cuanto al sitio web www.crowncitybets.mx, la dependencia indicó que operaba también con el permiso de 2017, a través de la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., y no con alguno de los permisos recientes entregados a Clíe.

”No hay ningún casino abierto con los permisos entregados por mandato judicial a Clíe S.A. de C.V.”, insistió la Segob.

La respuesta de la dependencia se produjo en reacción a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que encontró que Nabor Castrejón, socio mayoritario de la Compañía Operadora Clíe, utilizó el permiso con clave DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para operar el casino Epic en Michoacán, la misma licencia bajo la que operaron los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa en la que es socio Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, y cuya constitución fue atestiguada como notario público por el Senador de Morena Adán Augusto López Hernández.

Los permisos de 2024 otorgados a Clíe fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, abogado identificado como colaborador cercano de Alcalde Luján durante los últimos seis años.

Hernán Bermúdez Requena permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, desde el 18 de septiembre de 2025, tras ser repatriado desde Paraguay.

El ex funcionario tabasqueño enfrenta tres órdenes de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados, delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

En julio de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó sus cuentas bancarias, así como las de empresas, socios y familiares vinculados a su entorno.