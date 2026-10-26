Segob reporta protestas de transportistas en 19 estados; hay 38 puntos de movilización

La Secretaría de Gobernación informó que, hasta las 9:30 horas de este lunes, se registraban movilizaciones de transportistas en 19 entidades del País, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

La dependencia reportó un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, y cierres parciales en otros puntos de esa entidad y Veracruz, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión con representantes del sector en la Secretaría de Hacienda a las 11:00 horas para abordar sus demandas fiscales.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Segob detalló que Veracruz concentraba el mayor número de puntos de protesta, con ocho, seguido del Estado de México, con seis, mientras que Nuevo León y Tlaxcala registraban tres cada uno.

La dependencia también señaló que Guanajuato, Veracruz y Tabasco destacaban por el número de participantes.

“El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes”, indicó la Secretaría de Gobernación.

Las movilizaciones forman parte del paro nacional convocado por organizaciones del autotransporte de carga para exigir soluciones a los problemas de inseguridad en carreteras, así como cambios en las condiciones fiscales del sector.

Entre las demandas se encuentran el reforzamiento de la seguridad para prevenir robos y extorsiones contra los operadores, la revisión de la carga tributaria y la atención a las condiciones económicas en las que trabajan las empresas transportistas.



Los puntos de concentración y las carreteras con afectaciones

De acuerdo con las convocatorias difundidas por las organizaciones participantes, las movilizaciones incluyen concentraciones en casetas de cobro, carreteras federales, accesos a zonas metropolitanas y corredores industriales de distintas regiones del país.

En el Valle de México, los transportistas anunciaron puntos de concentración en las casetas de Tepotzotlán, Chamapa, México-Pachuca, Ecatepec-Pirámides, Texcoco, San Marcos, El Dorado, Toluca-La Marquesa y el Arco Norte, en sus conexiones con las carreteras México-Pachuca y México-Tulancingo.

En el Estado de México también se convocaron concentraciones en La Ford, sobre la carretera México-Querétaro, y en Toluca, frente a la Torre Bicentenario, con un punto de encuentro posterior en la caseta de la carretera México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México.

Otras rutas anunciadas incluyen el entronque de las autopistas México-Pachuca y Arco Norte, así como recorridos desde Atotonilco de Tula y la caseta de El Tejocotal hacia distintos puntos de Hidalgo.

Las convocatorias identifican posibles afectaciones en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Toluca, además del Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte y la vía Chamapa-Lechería, en dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Estas rutas conectan con zonas industriales y municipios del Estado de México, por lo que las movilizaciones podrían afectar los traslados hacia la capital y la salida de la zona metropolitana.

En Puebla, los puntos anunciados incluyen la plaza de cobro San Martín, sobre la autopista México-Puebla, y las inmediaciones de la gasolinera Shell Chachapa, en ambos sentidos.

En Querétaro, los transportistas señalaron la plaza de cobro Palmillas, el parador San Javier, en la autopista México-Querétaro, y un punto ubicado sobre la carretera San Luis Potosí-Santiago de Querétaro.

En Morelos se convocaron concentraciones en Plan de Ayala, Tabachines, Buena Vista, el Polvorín, la caseta de Tepetzingo, Cuatro Vientos-Alpuyeca, Chamilpa, la autopista Siglo XXI, la zona industrial de Cuautla, Amayuca y la autopista Chalco-Cuautla.



Movilizaciones en el occidente, el Bajío y el norte

En San Luis Potosí, los transportistas señalaron el periférico norte, a la altura de Peñasco, con una ruta hacia la carretera 57 y el Eje 140.

En Michoacán, las concentraciones se anunciaron en el estacionamiento del Estadio Morelos, en Morelia, y en el kilómetro 304+500 de la autopista Siglo XXI, en Ciudad Lázaro Cárdenas.

En Nuevo León, las convocatorias incluyen la carretera a Laredo, en el kilómetro 14; la carretera a Saltillo, en el kilómetro 60, en el entronque de García, y la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 20. También se anunció una concentración en las letras de Nuevo Laredo, sobre la carretera Nacional, en el kilómetro 17.

En Tamaulipas, los transportistas convocaron a reunirse en el estacionamiento de Chedraui Miramar, conocido como La Y griega, en la avenida de la Industria, para avanzar hacia el patio regulador de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Altamira.

En Chihuahua se anunciaron concentraciones en el estacionamiento del Estadio Benito Juárez, en Ciudad Juárez, y en la caseta de Sacramento, en la capital del Estado.

Los puntos difundidos para otras entidades incluyen la caseta de Calera, en Zacatecas; las inmediaciones de 3 Guerras y Castores, en Los Mochis; la carretera Benito Juárez, conocida como La Costera, en Culiacán, y la entrada norte de Mazatlán, en Sinaloa.

También se convocaron movilizaciones en la caseta de Nogales, Sonora, y en las carreteras al aeropuerto de Mexicali y la Internacional, junto a la Aduana de Importación de Tijuana, en Baja California.



Veracruz concentra ocho puntos de protesta

En Veracruz, donde la Segob reportó ocho puntos de movilización, las convocatorias incluyen concentraciones en la colonia 21 de Marzo, en Xalapa, a la altura de instalaciones de Pemex, y en Ferchegas Rafael Cuervo, en el puerto de Veracruz, en dirección a Cardel.

La información difundida por las organizaciones también identifica como zonas de posibles afectaciones Perote, Veracruz-Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos.

En Tabasco, la concentración se anunció en el puente Los Monos, en Villahermosa, desde donde los transportistas plantearon un recorrido hacia Cárdenas y de regreso a la capital estatal, con una marcha lenta.

En Chiapas, el punto anunciado se ubica en la caseta de cobro de San Cristóbal de las Casas, en dirección a Tuxtla Gutiérrez.

En Quintana Roo, la convocatoria contempla una concentración en Grúas Abimerhi, sobre la avenida José López Portillo, con un recorrido por las avenidas José López Portillo y Tulum hasta las inmediaciones del Moon Palace.

En Yucatán, se anunció un circuito continuo por la carretera 185, entre Muelle Monterrey y el almacén de PepsiCo, en Mérida.

Las organizaciones convocantes solicitaron a los participantes evitar bloquear la circulación, utilizar el carril de baja velocidad o los acotamientos, permitir el paso de vehículos de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.



Transportistas exigen seguridad y respuestas a sus demandas

El presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo, sostuvo que el paro responde a la falta de soluciones para los problemas que enfrenta el sector y a las condiciones de inseguridad en las carreteras.

“Esto es resultado de no tener respuestas que le ayuden al autotransporte de carga a tener condiciones para seguir operando”, afirmó en un mensaje en video difundido la noche del domingo.

El dirigente señaló que los operadores enfrentan condiciones que dificultan el traslado de mercancías y pidió que las negociaciones con las autoridades se traduzcan en compromisos concretos.

“Sí, vamos a buscar el diálogo, pero un diálogo que nos dé respuestas sólidas y contundentes por el sector”, expresó.

Entre las exigencias de las organizaciones también se encuentra que las aseguradoras de las autopistas indemnicen a los transportistas cuando les roben una unidad y no sea recuperada.

La movilización se convocó después de que en junio los transportistas realizaran otro paro y suspendieran las protestas tras negociaciones con el gobierno federal y un plazo de tres meses para atender sus demandas.

De acuerdo con la información difundida por el sector, ese periodo concluyó sin que obtuvieran las respuestas que esperaban.



Sheinbaum anuncia reunión con Hacienda por cambios fiscales

Durante su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la principal inconformidad de los transportistas a la reducción del límite de deducción fiscal por el pago de peajes, que pasó de 300 millones a 250 millones de pesos.

La Mandataria sostuvo que el cambio afecta a 170 empresas y explicó que las demandas relacionadas con la inseguridad en carreteras se atienden mediante reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

“La principal causa por la que manifestaron desde el principio que iban a movilizarse es esta”, señaló al referirse a la modificación fiscal.

Sheinbaum explicó que el mecanismo permite una doble deducción del pago de peajes para efectos del impuesto sobre la renta. Según su exposición, el beneficio se estableció sin límite en 2002 y posteriormente se acotó a 300 millones de pesos durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La modificación vigente para el próximo ejercicio fiscal reduce ese límite a 250 millones de pesos.

“Eso solo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos”, afirmó.

La Presidenta anunció que representantes del sector serían recibidos en la Secretaría de Hacienda a las 11:00 horas para conversar sobre el ajuste.

También señaló que la Secretaría de Gobernación había mantenido conversaciones con la mayoría de las organizaciones transportistas y reiteró que las demandas de seguridad se han tratado con las autoridades correspondientes.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, defendió la modificación al límite de deducción y sostuvo que la mayoría de las empresas del sector no tendrá afectaciones.

El funcionario indicó que, de las 2 mil 580 empresas que utilizan el mecanismo fiscal, 170 dejarían de recibir una parte del beneficio a partir del ejercicio de 2027. Según las cifras presentadas durante la conferencia, el estímulo fiscal representaría alrededor de 13 mil 900 millones de pesos en 2026.

“El 94 por ciento de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre de camión, no se verían afectados en lo absoluto para el ejercicio fiscal del siguiente año”, afirmó.

Amador Zamora agregó que el autotransporte recibe otros apoyos fiscales, entre ellos los relacionados con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a los combustibles. Según el secretario, el conjunto de beneficios fiscales para el sector se aproximó a 115 mil millones de pesos durante 2025.