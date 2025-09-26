Segob revisará el registro de la Luz del Mundo, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Secretaría de Gobernación revisar la situación legal de la Iglesia de la Luz del Mundo, luego de diversas situaciones delictivas en los que habían estado involucrados, algunos de sus líderes y feligreses.

Durante su conferencia de prensa matutina fue cuestionada respecto a la posibilidad de que esta iglesia evangélica pudiera perder su registro.

“En vista de estos procesos que se llevan incluso por su líder, ¿no tendría que ya perder su registro como iglesia ante estas evidencias?”, le preguntó un reportero.

“Tendría que revisarse. Hay, pues no sé, miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Entonces, lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante, y en todo caso pues hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”, respondió.

Asimismo, dijo que la Fiscalía General de la República tendría que informar respecto a la detención, durante la madrugada del 24 de septiembre de 2025, en una zona dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, de un grupo de 38 hombres ligados a la iglesia Luz del Mundo, mientras se entrenaban en un predio en el municipio de Vista Hermosa, en límites de Michoacán con territorio jalisciense.

“Pues la Fiscalía tendría que informar. Lo que hubo que fue público es esta detención de 38, creo que son, personas presuntamente ligadas a este grupo religioso que estaban en un entrenamiento. Entonces, se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la información”, afirmó.

“Hubo una detención de un lugar de entrenamiento hace unos días, dos días, se informó. Ahí se detuvieron a 38 personas y algunos de los que estaban ahí, todavía se sigue la investigación, estaban relacionados con este grupo religioso. Se siguen haciendo las investigaciones y por supuesto el Gabinete de Seguridad tiene que informar”, agregó Sheinbaum Pardo.