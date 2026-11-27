La Secretaría de Gobernación cerró su primer ciclo de recorridos por el País y reuniones con familias de personas desaparecidas, tras encabezar un encuentro con madres, familias y colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde refrendó el compromiso de las autoridades con la búsqueda de personas.
Durante la reunión de la Región Noreste —que fue la última del año— la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la búsqueda de personas es una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que fue ella quien pidió que se llevaran a cabo reuniones y sostener espacios de diálogo y atención con los familiares.
De acuerdo con la funcionaria, las jornadas tuvieron el objetivo de convocar a las familias y a las instancias encargadas de investigar y atender a las víctimas para revisar carpetas de investigación, planes de búsqueda y el registro de perfiles genéticos en las bases de datos.
“En el Gobierno de México se puso en marcha la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a través de la cual se han fortalecido las herramientas para la localización, ampliando las capacidades de nuestras instituciones y manteniendo una coordinación permanente con los gobiernos estatales. Estas acciones han hecho posible la localización de más de 18 mil 500 personas”, declaró Rodríguez.
La Secretaria destacó la necesidad de actuar con rapidez desde el reporte de una desaparición mediante el fortalecimiento de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, así como de las capacidades forenses y de identificación humana, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y organismos internacionales.
“Las instituciones debemos facilitar el camino, brindarles una atención digna y sensible, mantenerlas informadas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a sus seres queridos. Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta”, puntualizó la Secretaria de Gobernación, quien reconoció además que la experiencia de las familias aporta elementos para mejorar la estrategia.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, presentó las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda y los resultados del último año.
Entre los puntos expuestos se encuentra la revisión del registro nacional por especialistas, la apertura de carpetas de investigación para combatir la impunidad y los operativos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para eliminar páginas y publicaciones con ofertas de empleo que buscan captar mediante engaños a jóvenes.
Medina Padilla reconoció la labor de las personas buscadoras en la construcción del marco jurídico y reiteró el respaldo institucional para la localización de sus familiares.
Al encuentro asistieron el Gobernador Américo Villarreal; la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; la Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez; la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada; y el coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Maximilian Murck.