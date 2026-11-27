La Secretaría de Gobernación cerró su primer ciclo de recorridos por el País y reuniones con familias de personas desaparecidas, tras encabezar un encuentro con madres, familias y colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde refrendó el compromiso de las autoridades con la búsqueda de personas. Durante la reunión de la Región Noreste —que fue la última del año— la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la búsqueda de personas es una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que fue ella quien pidió que se llevaran a cabo reuniones y sostener espacios de diálogo y atención con los familiares. De acuerdo con la funcionaria, las jornadas tuvieron el objetivo de convocar a las familias y a las instancias encargadas de investigar y atender a las víctimas para revisar carpetas de investigación, planes de búsqueda y el registro de perfiles genéticos en las bases de datos.

Autoridades informaron a colectivos y familias los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda.

“En el Gobierno de México se puso en marcha la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a través de la cual se han fortalecido las herramientas para la localización, ampliando las capacidades de nuestras instituciones y manteniendo una coordinación permanente con los gobiernos estatales. Estas acciones han hecho posible la localización de más de 18 mil 500 personas”, declaró Rodríguez. La Secretaria destacó la necesidad de actuar con rapidez desde el reporte de una desaparición mediante el fortalecimiento de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, así como de las capacidades forenses y de identificación humana, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y organismos internacionales. “Las instituciones debemos facilitar el camino, brindarles una atención digna y sensible, mantenerlas informadas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a sus seres queridos. Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta”, puntualizó la Secretaria de Gobernación, quien reconoció además que la experiencia de las familias aporta elementos para mejorar la estrategia.

Gobernación reconoció la labor de las personas buscadoras.