Segob, SEP e Issste citan a la CNTE a mesa de diálogo tras gaseada policial en el Centro Histórico

Las secretarías de Gobernación, Educación Pública y el Issste convocaron a representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a una mesa de diálogo en la sede de la Secretaría de Gobernación, un día después de que policías capitalinos dispersaron con gas lacrimógeno a unos 800 maestros que marchaban por la Avenida 5 de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los titulares de las tres dependencias convocaron al magisterio disidente a retomar la “vía institucional” para resolver sus exigencias.

Según un comunicado conjunto de las dependencias, la cita quedó fijada para las 12:00 horas y contaría con la participación de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; Mario Martín Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, y Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como representantes de la CNTE.

“Se informa que hoy se llevará a cabo una mesa de diálogo a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobernación, con la participación de su titular, Rosa Icela Rodríguez; el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, así como con representantes de la CNTE, a fin de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo”, señalaron las dependencias.

Los hechos que precedieron al llamado a mesa ocurrieron el 25 de mayo, cuando integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, acompañados de representantes de Baja California, Quintana Roo y Chiapas, marcharon desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino para exigir la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y un aumento salarial de 100 por ciento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les cerraron el paso con vallas metálicas y gas lacrimógeno sobre la Avenida 5 de Mayo, a cinco cuadras de la explanada del Zócalo.

En menos de 10 minutos, el contingente quedó contenido.

“Repudiamos esta agresión que acabamos de recibir por el Gobierno federal. Señora Presidenta, usted también había estado de este lado y creo que se le olvidó esta manera de exigir”, declaró Aurora Miguel, integrante de la sección de Quintana Roo.

El líder de la Sección 2 de Baja California fue más contundente: “Este Gobierno dista mucho de ser humanista y ustedes se lo están llevando entre las patas por cobardes”, afirmó, al rechazar que las movilizaciones de la Coordinadora fueran atendidas con gas en lugar de diálogo.

La SSC argumentó, en sentido contrario, que los manifestantes iniciaron la agresión al empujar a uniformados sobre la Calle Filomeno Mata en su cruce con la Avenida 5 de Mayo, y que se estableció “una línea de contención” para frenar el avance de un vehículo en marcha.

Tras ser contenidos, el contingente instaló su plantón sobre la Avenida 5 de Mayo y los cruces con las calles de Filomeno Mata y Condesa.

La extensión del campamento —con carpas, casas de campaña, colchonetas, sillas plegables y maletas— tomó más de dos horas.

José Martínez, delegado del grupo oaxaqueño en ausencia de la dirigente Yenny Pérez Martínez, indicó que desistieron de extenderse hacia la calle de Simón Bolívar para no afectar a la ciudadanía.

“La lucha de la CNTE y la lucha de la Sección 22 siempre ha sido respetuosa a la ciudadanía y también es esa parte de cuidar de no confrontar con la sociedad civil, nosotros estamos en una lucha pacífica”, declaró.

Prudenciana Muñoz Hernández, profesora de secundaria en Miahuatlán de Porfirio Díaz con 14 años en el movimiento, resumió la postura del magisterio de base.

“No hay avance en la situación laboral, no hay avance, pero esperemos lograr nuestro objetivo. Seguiremos luchando, no por mí, por los demás que vienen”.

Tonatiuh Ramírez, titular de la Unidad de Gobierno de la Segob, estuvo presente durante los enfrentamientos del 25 de mayo, pero se mantuvo al margen e intervino únicamente cuando la Coordinadora anunció planes de bloquear vías primarias de circulación.

La dependencia señaló que mantuvo conversaciones con el bloque oaxaqueño para “garantizar condiciones de seguridad, atención en casos de emergencia y protección de sus compañeros y compañeras en las manifestaciones”, y reiteró su llamado a “privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional”.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, minimizó las afectaciones generadas por los bloqueos del magisterio disidente en la capital.

“Es una ciudad que todos los días tiene muchas expresiones y estamos trabajando para que pueda haber mucho diálogo y atender todas las causas”, expresó.

Brugada Molina eludió precisar cuánto tiempo se mantendría el operativo policial en las inmediaciones del Zócalo ni si se replicaría en otros puntos de la ciudad.

Las movilizaciones de la CNTE se intensifican a 16 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, cuyo primer partido —México contra Sudáfrica— se disputará el 11 de junio en la Ciudad de México.

El primer cuadro del Centro Histórico permanece resguardado para la instalación de la infraestructura del Fan Fest de la FIFA, que operará durante un mes en las inmediaciones del Zócalo.

El magisterio disidente ha amenazado con boicotear eventos del torneo, bajo la consigna “Si no hay solución, no rueda el balón”, y proyecta concentrar el 80 por ciento de sus movilizaciones en la capital.

El conflicto entre el Gobierno Federal y la CNTE se remonta a febrero de 2025, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Issste que derivó en movilizaciones y bloqueos en varios estados.

Sheinbaum Pardo retiró esa iniciativa el 18 de marzo de 2025 y, el 24 de junio del mismo año, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para burócratas que no cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro, con un impacto presupuestal de 36 mil millones de pesos solo en el sexenio en curso.

Pese a esa concesión, la Coordinadora sostuvo que la medida no resolvía sus demandas de fondo, entre ellas la abrogación total de la Ley del Issste de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La SEP y la Segob acumulan más de 140 reuniones sostenidas con distintas secciones de la Coordinadora, aunque el magisterio ha calificado reiteradamente esas mesas como dilatorias y sin avances de fondo.

El 26 de mayo de 2026, previo a la reunión en la Segob, la Sección 22 de la CNTE tenía prevista una conferencia de prensa en el Caballito, con la participación de su dirigente, Yenny Pérez Martínez.