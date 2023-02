Carlos Alfredo, conductor del tren de la Línea 3 del Metro que chocó el 7 de enero, afirmo que él también es víctima del accidente, luego de ser vinculado a proceso por el siniestro que provocó la muerte de la joven Yaretzi Adriana y lesiones a 106 personas.

En entrevista para Imagen Noticias, afirmó que él solo siguió indicaciones y avanzó.

‘También soy una víctima de ese accidente, estoy aquí acostado. No me puedo mover. Tengo una vinculación a proceso, confío en que se resuelva y confío en el apoyo del sindicato. Esto me cambió la vida”, dijo.

Narró que se les habían advertido que derivado de una falsa ocupación, se tenía que “franquear esa señal y tenía que avanzar”.

“Es cuando se me indica, tomo un modo de conducción adecuando y comienzo ha hacer lo que se me indica”, dijo.

Desde la cama de un hospital, detalló que “franquear esa señal” es cuando se “rebasar una señal que te está dando una indicación contraria”.

“Derivado de ello, seguí órdenes. Avance y el túnel estaba demasiado oscuro. Ya sabíamos en las condiciones que circulábamos, nos los habían comentado, aunado a ello también el incendio del cableado. El túnel, que estaba muy oscuro, continúe y después vino el impacto”, narró.